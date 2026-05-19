Μάικ Τζέιμς: Έκλεισε στη Μπαρτσελόνα, γράφει η Μundo Deportivo
Η Μπαρτσελόνα δεν ξέρει ακόμα ποιος θα είναι ο προπονητής της τη νέα σεζόν αλλά έκλεισε τον κορυφαίο σκόρερ της Euroleague

Τον προγραμματισμό της ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζει η Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Mundo Deportivo, οι Καταλανοί έκαναν δικό της τον Μάικ Τζέιμς, τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Euroleague.

Το κείμενο αναφέρει πως ο Αμερικανός υπέγραψε το συμβόλαιο γνωρίζοντας ότι η συνέχεια του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο δεν είναι εγγυημένη (θα βρίσκεται στη Ντουμπάι BC). Το δημοσίευμα αναφέρει πως είναι 4ος κλεισμένος φέτος για τη νέα σεζόν μετά τους Μόουζες Ράιτ (Ζαλγκίρις) και Τζος Νέμπο (Αρμάνι Μιλάνο) και του Φινλανδού πάουερ φόργουορντ Ολιβιέ Νκαμούα (Βαρέζε)

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο, ο Μάικ Τζέιμς δεν ήταν ο κύριος στόχος της Μπάρτσα για την ενίσχυση της θέσης του πόιντ γκαρντ. Η πρώτη επιλογή τους ήταν ο Γάλλος Σιλβέν Φρανσίσκο, με τον οποίο σχεδόν ολοκλήρωσαν συμφωνία πριν τελικά επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στις επιλογές του για ένα συμβόλαιο στο NBA.

Δεύτερος στη λίστα ήταν ο Ζαν Μοντέρο, αλλά ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων για την υπογραφή του πόιντ γκαρντ της Βαλένθια ανάγκασε την Μπάρτσα να αλλάξει τα σχέδιά της.

