Ραζβάν Λουτσέσκου: Υποψήφιος για τον πάγκο της Μπεσίκτας, σύμφωνα με τους Τούρκους
Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τον ΠΑΟΚ όμως λόγω της απώλειας των τίτλων της σεζόν έχει ανοίξει η... όρεξη στους Τούρκους για σενάρια - Υποψήφιοι για τη Μπεσίκτας και οι Ποστέκογλου, Μαντσίνι
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, ομάδα με την με την οποία ο πατέρας του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, κατέκτησε τον τίτλο τη σεζόν 2002-2003.
Αυτό αναφέρει σήμερα (18/5) η Fotomac, δημοσίευμα που αναπαράγουν ΜΜΕ στην Ρουμανία (Fanatik.ro), σημειώνοντας, ότι ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη λίστα των τεχνικών που αναζητά η τουρκική ομάδα. Μαζί του υποψήφιοι είναι ο Γερμανός Ντίνο Τοπμόλερ, ο οποίος απολύθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις αρχές της χρονιάς, και ο Αυστριακός Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος θα ολοκληρώσει το συμβόλαιό του με την Κρίσταλ Πάλας στο τέλος της φετινής σεζόν.
Επίσης δύο ακόμα προπονητές στο στόχαστρο της Μπεσίκτας είναι ο Τούρκος Σενόλ Γκιουνές, ελεύθερος από το συμβόλαιο μετά τη λήξη της θητείας του ως τεχνικός διευθυντής στην Τραμπζόνσπορ το περασμένο καλοκαίρι, και ο Νούρι Σαχίν, ο οποίος αυτή τη στιγμή προπονεί την Ισταμπούλ Μπασακσεχίρ.
Σύμφωνα με το aspor υποψήφιοι είναι ακόμα ο Ποστέκογλου, ο Μαντσίνι και ο Τουράν.
Ο Ρουμάνος αναλυτής Γκάμπι Σάφτα αποκάλυψε ότι είχε μια σύντομη ανταλλαγή μηνυμάτων με τον Ράζβαν Λουτσέσκου μετά τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος. «Είναι ο δεύτερος τελικός που έχασα με απίστευτο τρόπο. Από τον Μάρτιο μέχρι τώρα, αυτοί είναι οι χειρότεροι μήνες της ζωής μου», του έγραψε ο προπονητής.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027.
Η Μπεσίκτας τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, 17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατασαράι, και θα αγωνιστεί στην Conference League.
Έτσι ο προπονητής Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος ήταν επικεφαλής από το περασμένο καλοκαίρι, παρόλο που είχε ένα χρόνο συμβόλαιό του, απολύθηκε λίγες μέρες μετά το τέλος της σεζόν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
