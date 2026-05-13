Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν πέταξε μπουκάλι στο παρκέ και δέχθηκε τεχνική ποινή, βίντεο
Μετά από λάθος του Ναν, ο Αταμάν πήρε τεχνική ποινή διότι εκτόξευσε ένα μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται για άλλη μία φορά στη Roig Arena απέναντι στη Βαλένθια με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της αναμέτρησης και με τους πράσινους να χάνουν έδαφος απέναντι στους γηπεδούχους, ο Εργκίν Αταμάν έριξε ένα μπουκάλι με νερό στο παρκέ και δέχθηκε τεχνική ποινή μετά από λάθος πάσα του Ναν.
Την ίδια στιγμή, οι φίλοι της Βαλένθια, που γέμισαν τη Roig Arena, φώναζαν ρυθμικά «fuera, fuera» προς τον Άταμαν, που αποδίδεται ως «έξω, έξω».
Πρόκειται για σύνθημα που χρησιμοποιούν συχνά οι Ισπανοί φίλαθλοι όταν θέλουν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους ή να διαμαρτυρηθούν.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Ergin Ataman threw a bottle onto the court and received a technical foul😳#ataman #paobc #paobcgr #valencia #euroleague pic.twitter.com/surrq0E5BA— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) May 13, 2026
