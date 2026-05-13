Αταμάν στο ημίχρονο: «Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς στο παρκέ ήταν λες και παίζουμε με 4 εναντίον 5», βίντεο
Ο Τούρκος κόουτς στην ανάπαυλα κριτίκαρε την εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς κόντρα στη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται για άλλη μία φορά στη Roig Arena απέναντι στη Βαλένθια με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα.
Οι πράσινοι δυσκολεύτηκαν πολύ στην επίθεση στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, πέτυχαν μόλις 23 πόντους και πήγαν στα αποδυτήρια πίσω με 12 πόντους (35-23).
Κατά την ανάπαυλα ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως θα χρησιμοποιήσει τον Τολιόπουλο στο δεύτερο μέρος καθώς όσο έπαιζε ο Σορτς, το τριφύλλι έκανε επίθεση με παίκτη λιγότερο.
Η δήλωση του Αταμάν: «Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε».
