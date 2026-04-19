Μεντιλίμπαρ: Ο Ολυμπιακος παντα στις στιγμές που χρειάζεται δειχνει την κλάση του και τη δυναμή του
Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι η νίκη ήταν μονόδρομος για την ομάδα του η οποία κατάφερε να βγάλει αντίδραση και έδωσε το σύνθημα για το 4χ4 στις επόμενες αγωνιστικές
Ο Ολυμπιακός έβγαλε χαρακτήρα στη Λεωφόρο και εκεί ακριβώς στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα μιλώντας στην Cosmote TV.
Αναλυτικά το σχόλιο του Ισπανού τεχνικού:
«Στο πρωτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ηταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτο και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς
Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νικη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετα τη νίκη της ΑΕΚ, Μένουν 4 ματς αλλα νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.
Ο Ολυμπιακος παντα στις στιγμές που χρειάζεται δειχνει την κλάση του και τη δυναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
