Μεντιλίμπαρ: Ο Ολυμπιακος παντα στις στιγμές που χρειάζεται δειχνει την κλάση του και τη δυναμή του
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε ότι η νίκη ήταν μονόδρομος για την ομάδα του η οποία κατάφερε να βγάλει αντίδραση και έδωσε το σύνθημα για το 4χ4 στις επόμενες αγωνιστικές

3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός έβγαλε χαρακτήρα στη Λεωφόρο και εκεί ακριβώς στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα μιλώντας στην Cosmote TV.

Αναλυτικά το σχόλιο του Ισπανού τεχνικού:
«Στο πρωτο ημίχρονο είχαμε και οι δυο ομάδες ευκαιρίες. Σκοράραμε το γκολ και ηταν σημαντικό. Καταφέραμε να κάνουμε το 2-0 πριν το ημίχρονο και μας έδωσε ηρεμία για το υπόλοιπο ματς. Σκοράραμε πρώτο και μετατρέψαμε τις ευκαιρίες σε γκολ, αυτό έκρινε το ματς

Αυτό θέλαμε από την αρχή, τη νικη, ξέραμε πως είχαμε υποχρέωση μετα τη νίκη της ΑΕΚ, Μένουν 4 ματς αλλα νομίζουμε υπάρχει το περιθώριο.

Ο Ολυμπιακος παντα στις στιγμές που χρειάζεται δειχνει την κλάση του και τη δυναμή του. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το κάνουμε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης