Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο
SPORTS
Super League 1 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού και είναι στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μετά από την ολοκλήρωση της 2ης ημέρας των playoffs της Stoixinan Super League. 

Η Ένωση κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ και τον άφησε στο -8 αλλά ο Ολυμπιακός επικράτησε το βράδυ στη Λεωφόρο με 2-0 του Παναθηναϊκού και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου αφού 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο -5. 

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί τον Μάιο (3/5) με τους αγώνες του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. 

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει Super League αφού το Σάββατο (25/4) έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ στον Βόλο. 


H βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50

Η επόμενη αγωνιστική (3/5)
Κλείσιμο
19:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης