Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 2-0 του Παναθηναϊκού και είναι στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ
Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μετά από την ολοκλήρωση της 2ης ημέρας των playoffs της Stoixinan Super League.
Η Ένωση κέρδισε 3-0 τον ΠΑΟΚ και τον άφησε στο -8 αλλά ο Ολυμπιακός επικράτησε το βράδυ στη Λεωφόρο με 2-0 του Παναθηναϊκού και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου αφού 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο -5.
Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί τον Μάιο (3/5) με τους αγώνες του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.
Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει Super League αφού το Σάββατο (25/4) έχουμε τον τελικό του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ΟΦΗ στον Βόλο.
H βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. ΑΕΚ 66
2. Ολυμπιακός 61
3. ΠΑΟΚ 58
4. Παναθηναϊκός 50
Η επόμενη αγωνιστική (3/5)
19:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
