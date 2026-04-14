Οικογένεια Λουτσέσκου: «Δεν ήμασταν μόνοι μας, ούτε στιγμή»
Με μία γραπτή δήλωση η οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ευχαρίστησε τον κόσμο που στάθηκε δίπλα τους, στις δύσκολες στιγμές που πέρασαν
Με μία λιτή και γεμάτη ευγνωμοσύνη ανακοίνωση, η οικογένεια Λουτσέσκου, θέλησε να πει το δικό της ευχαριστώ σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα της, στις δύσκολες ώρες που πέρασε, με την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Τόσο ο γιος του Ραζβάν όσο και η σύζυγος του Έλενα Λουτσέσκου, εξέφρασαν εκ μέρους όλων των μελών της οικογένειας, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη τους, σε όλους όσους βρέθηκαν δίπλα τους τις τελευταίες εβδομάδες, λέγοντας πως χωρίς την υποστήριξη του κόσμου, δεν θα μπορούσαν να τιμήσουν τη μνήμη του όπως θα έπρεπε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας Λουτσέσκου:
«Η οικογένεια Λουτσέσκου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες που φρόντισαν ή συνέβαλαν με υψηλή υπευθυνότητα, αυστηρότητα και σεβασμό στην τελετή αποχαιρετισμού του Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Χωρίς την υποστήριξή τους, δεν θα μπορούσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του όπως θα έπρεπε.
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης αντιπροσώπευαν μια ουσιαστική υποστήριξη για την οικογένεια και μια γνήσια έκφραση σεβασμού για όλα όσα σήμαινε ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Εμείς – η Έλενα Λουτσέσκου, ο Ράζβαν Λουτσέσκου και ολόκληρη η οικογένεια – εκφράζουμε την πλήρη εκτίμησή μας για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν όλοι αυτοί οι φορείς και οι ομάδες, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή μιας αξιοπρεπούς τελετής, σύμφωνα με την προσωπικότητα και την εξαιρετική πορεία του αγαπητού μας Μίρτσεα Λουτσέσκου.
Καθ' όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν φανταζόμασταν δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: ότι δεν ήμασταν μόνοι. Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα πνευματικής ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας.
Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας. Ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε.
Με βαθιά ευγνωμοσύνη,
Η οικογένεια Λουτσέσκου»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα