Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Ελπίζω να είσαι υπερήφανος για εμένα» είπε συγκινημένος ο Ραζβάν στον επικήδειο
Επί δύο ημέρες η σορός του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή βρισκόταν σε λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου - Η συμμετοχή στην εκκλησιαστική τελετή καθώς και στην ταφή περιορίστηκε αυστηρά στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους
Φυσικά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν εκ των επικηδείων που ακούστηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, όντας πολύ συγκινημένος. Εκτός από τον Ρουμάνο τεχνικό, μίλησαν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου οι Τζορτζ Κόπος και Ραζβάν Μπουρλεάνου.
Mircea Lucescu Son Yolculuğuna Uğurlandı— Beşiktaş JK Kurumsal (@BesiktasJK) April 10, 2026
Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».
Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı— Posta.com.tr (@postacomtr) April 10, 2026
80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.
Παράλληλα, μια τετραμελής αντιπροσωπεία της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος ταξίδεψε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής με ναυλωμένη πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς τη ρουμάνικη πρωτεύουσα, για να βρεθεί στο πλευρό του Ραζβάν Λουτσέσκου. Την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.
Thousands of Romanians gathered at the National Arena to pay their last respects to Mircea Lucescu.— Brave Romania (@brave_romania) April 9, 2026
His son, Răzvan Lucescu, stood for hours shaking hands with every single person who came, a moving gesture of class and humility. pic.twitter.com/PXGt0MxHWb
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής και της ταφής τους Μιρτσέα Λουτσέσκου, η αποστολή του ΠΑΟΚ προγραμματίστηκε να επιστρέψει αυθημερόν στη Θεσσαλονίκη.
Το φέρετρο του θρυλικού Ρουμάνου προπονητή ήταν καλυμμένο με τη σημαία της χώρας του, με την ταφή να πραγματοποιείται με στρατιωτικές τιμές καθώς τη σορό του υποδέχτηκε η μπάντα της Ρουμανικής Χωροφυλακής. Μια ομάδα της Φρουράς Τιμής της Ρουμανικής Χωροφυλακής απέδωσε τιμές και εκτέλεσε τρεις ομοβροντίες πυροβολικού.
Πλήθος κόσμου στην κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κατείχε Εθνικό Παράσημο με τον βαθμό του Ιππότη, ως ένδειξη υψηλής εκτίμησης για το σύνολο της προσφοράς του στο ποδόσφαιρο της χώρας. Την διάκριση είχε λάβει από την Προεδρία της Ρουμανίας το 2009.
PS Timotei Prahoveanul a oficiat slujba Înmormântării pentru Mircea Lucescu— Basilica.ro Photos (@BasilicaPhotos) April 10, 2026
Όταν το φέρετρό του έφτασε στον οικογενειακό τάφο στην είσοδο του νεκροταφείου Μπέλου, ο Μίρτσεα Λουτσέσκου δέχτηκε το τελευταίο χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, η συμμετοχή στην εκκλησιαστική τελετή καθώς και στην ταφή στο νεκροταφείο Μπέλου περιορίστηκε αυστηρά στην οικογένεια και τους στενούς καλεσμένους.
Αξιωματούχοι, ηγέτες συλλόγων, προπονητές και πολλοί από τους πρώην παίκτες του συνόδευσαν τον Μίρτσεα Λουτσέσκου στο τελευταίο του ταξίδι. Μεταξύ αυτών ήταν οι πρώην ποδοσφαιριστές Μίρτσεα Ρέντνικ, Γκεόργκε Χάτζι, Ιονούτ Λουπέσκου, Ιοάν Οβίδιου Σαμπάου, Ντανούτ Λούπου, Μάριους Σουμουντίκα και Φλορίν Κονσταντινόβιτσι.
