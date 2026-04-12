Στέλιος Αργυρόπουλος: Καλύτερος παίκτης και πρώτος σκόρερ του World Cup της Αλεξανδρούπολης
Πολυτιμότερος παίκτης αλλά και πρώτος σκόρερ του προκριματικού ομίλου του World Cup πόλο ανδρών που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» ήταν ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
Ο διεθνής Έλληνας περιφερειακός που ανήκει στη Φερεντσβάρος πέτυχε 24 γκολ και οδήγησε την Ελλάδα στην τελική φάση του World Cup η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ.
Ο Αργυρόπουλος πήρε το βραβείο του MVP από τον πρόεδρο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Κυριάκο Γιαννόπουλο.
Από εκεί και πέρα, καλύτερος τερματοφύλακας ήταν ο Κροάτης Μάουρο Ιβάν Κούμπρανιτς και καλύτερος νέος παίκτης ο Αμερικανός, Ράιντερ Ντοντ.
