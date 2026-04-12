Μακάμπι - Χάποελ: Που θα δείτε το εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

Το ισραηλινό ντέρμπι στο ουδέτερο έδαφος του Βελιγραδίου και πιο συγκεκριμένα στο «Aleksandar Nikolic Hall» κλέβει την παράσταση του σημερινού, μπασκετικού, πρόγραμματος καθώς θα έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους και οι «πράσινοι»!Η (τυπικά γηπεδούχος) Μακάμπι υποδέχεται την (συμπολίτισσα) Χάποελ στο εξ αναβολής παιχνίδι για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Για ποιον λόγο ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα της εν λόγω αναμέτρησης;Απλούστατα οι «πράσινοι» και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αγώνα Ζάλγκιρις-Παρί την τελευταία αγωνιστική στο Κάουνας, θέλουν το 0/2 της Χάποελ (κόντρα σε Μακάμπι εκτός και Μονακό εκτός) και ταυτόχρονα ήττα του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη ώστε να τερματίσουν στην 6η θέση και να πάρουν, τελικά, το απευθείας εισιτήριο για τα playoffs εάν και εφόσον κερδίσουν, φυσικά, την Εφές στο «T-Center».Το τζάμπολ του αγώνα στο Βελιγράδι θα δοθεί στις 22:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.