Euro Cup γυναικών: Αθηναϊκός - Μερσίν 80-85: Ηττήθηκε στον πρώτο τελικό αλλά θα πάει για την ανατροπή στην Τουρκία, βίντεο
Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου θα πάει στην Τουρκία σε μία εβδομάδα για να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ (-5) και να κατακτήσει για δεύτερη φορά το Euro Cup
Ο Αθηναϊκός ηττήθηκε με 85-80 από τη Μερσίν στη Γλυφάδα για τον πρώτο τελικό του EuroCup Γυναικών και όλα θα κριθούν στην Τουρκία στις 9 Απριλίου (20:00), με τις παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου να πηγαίνουν για την ανατροπή και την κατάκτηση του τροπαίου.
Το μακρινό σουτ της Άλεν ήταν εκείνο, που αρχικά έδωσε ρυθμό στην τουρκική ομάδα, που άρχισε πρώτη να ξεμακραίνει με διαφορά επτά πόντων στα πρώτα 6.5 λεπτά.
Ο Αθηναϊκός έψαχνε αντίδραση, με πρώτη την Πρινς να σκοράρει, όμως η Μερσίν βρήκε και δεύτερο πόλο στην Μπερκ, συνεχίζοντας με πολύ καλές επιλογές στην επίθεσή της και καταφέρνοντας να πάρει διαφορά 13 πόντων στην πρώτη περίοδο.
We were not expecting to see this alley-oop today 🔥#EuroCupWomen x @CBKMersin pic.twitter.com/eJVAu6njKJ— EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 2, 2026
Η Παυλοπούλου και η Μίλερ επιχείρησαν μια πρώτη αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα, χωρίς όμως αρχικά να έχει αποτέλεσμα, καθώς η εξαιρετική Μπερκ και η Ακμπάς που έδινε πολύ σημαντικές λύσεις στην άλλη πλευρά διατηρούσαν το διψήφιο προβάδισμα του συνόλου του Εκρέμ Μεμνούν (27-42 στο 14′).
Η μπάλα πέρασε ξανά στην Πρινς, αλλά και στην Ανίγκουε, με αποτέλεσμα ο Αθηναϊκός Qualco να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο με τη συνδρομή και της Παυλοπούλου για το 42-48 του ημιχρόνου.
Arch nemesis? More like arc’s nemesis 😉🎯 #EuroCupWomen x @Athinaikoswbc pic.twitter.com/HSMhmAYKZS— EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 2, 2026
Με την Παρκς να παίρνει πρωτοβουλίες, ο Αθηναϊκός Qualco μείωσε ακόμη περισσότερο κι έφερε τη διαφορά στο καλάθι στην έναρξη της τρίτης περιόδου (50-52 στο 24′).
Η Μπερκ, όμως, είχε τη βοήθεια της Γιουσκάιτε αυτή την φορά και η Μερσίν εκ νέου άρχισε να «χτίζει» μια απόσταση από τον αντίπαλό της, την οποία έφτασε και στο +12, όμως και πάλι η Παρκς ήταν εκεί, για να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο στο τέλος του δεκαλέπτου (62-71).
If this duo is around, you know you are in danger 😳#EuroCupWomen x @CBKMersin pic.twitter.com/yvsc8emZDw— EuroCup Women (@EuroCupWomen) April 2, 2026
Η Μίλερ και η Χρίστοβα βρέθηκαν στο πλευρό της Παρκς, ώστε να τη στηρίξουν, την ίδια ώρα που η άμυνα του Αθηναϊκού άφηνε ελάχιστα περιθώρια στη Μερσίν, για να μειωθεί δύο φορές η διαφορά στο καλάθι προτού πάρει τάιμ άουτ ο Μεμνούν (73-75 στο 36′), και οι Άλεν-Μπερκ είχαν ξανά την απάντηση για την τουρκική ομάδα, που προηγήθηκε με 77-82 στο δίλεπτο για την εκπνοή.
Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου επέμειναν και η Χρίστοβα στα 51″ μείωσε σε 80-82, όμως η Μπερκ πάλι ήταν εκεί και με μακρινό σουτ στα 22.4″ σημείωσε το 80-85.
Διαιτητές: Τσουέκα, Μπαρκάουσκας, Ολιό
Δεκάλεπτα: 16-29, 42-48, 62-71, 80-85
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε, Ουίντερμπερν 2, Παυλοπούλου 9 (2), Μίλερ 13 (1), Λούκα 2, Τάντιτς 3, Πρινς 11 (1), Παρκς 17, Ανίγκουε 18, Χρίστοβα 5
Μερσίν (Μεμνούν): Ακμπάς 9 (1), Ατάς, Γιουσκάιτε 17 (3), Σβεντοράιτε 8, Άλεν 16 (2), Μπερκ 25 (5), Τοπούζ 4, Βανλού, Ιαγκούποβα 6
Μπορείτε να δείτε τη στατιστική του αγώνα ΕΔΩ.
