Θερμή υποδοχή στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Θερμή υποδοχή στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» υποδέχθηκαν την αποστολή μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα
Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες του Παναθηναϊκού και κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Telekom Center Athens, επικρατώντας με 94-101 σε ένα επεισοδιακό και γεμάτο ένταση ντέρμπι. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δεύτερη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο ρεκόρ τους (21-0).
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας. Μόλις το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες έφτασε στο ΣΕΦ, η νύχτα φωτίστηκε από καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Ιδιαίτερη αποθέωση γνώρισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενθουσιασμού των φιλάθλων και δέχθηκε θερμές εκδηλώσεις στήριξης. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρακολούθησε τη σκηνή εμφανώς ικανοποιημένος από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας. Μόλις το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες έφτασε στο ΣΕΦ, η νύχτα φωτίστηκε από καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Ιδιαίτερη αποθέωση γνώρισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενθουσιασμού των φιλάθλων και δέχθηκε θερμές εκδηλώσεις στήριξης. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρακολούθησε τη σκηνή εμφανώς ικανοποιημένος από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα