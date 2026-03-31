Θερμή υποδοχή στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης Αγγελόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» υποδέχθηκαν την αποστολή μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες του Παναθηναϊκού και κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το Telekom Center Athens, επικρατώντας με 94-101 σε ένα επεισοδιακό και γεμάτο ένταση ντέρμπι. Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν δεύτερη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό στο φετινό πρωτάθλημα, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο ρεκόρ τους (21-0).

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος και φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας. Μόλις το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες έφτασε στο ΣΕΦ, η νύχτα φωτίστηκε από καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων», δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Η υποδοχή μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ


Ιδιαίτερη αποθέωση γνώρισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του ενθουσιασμού των φιλάθλων και δέχθηκε θερμές εκδηλώσεις στήριξης. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος παρακολούθησε τη σκηνή εμφανώς ικανοποιημένος από τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της ομάδας.
Σχετικά Άρθρα

Best of Network

Δείτε Επίσης