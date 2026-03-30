Τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα για το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Υβριστικά συνθήματα για Μπαρτζώκα, Βεζένκοφ και Λαρεντζάκη
Στο φύλλο αγώνα γράφτηκε επίσης σύνθημα κατά των διαιτητών και η χρήση λέιζερ - Δεν αναφέρθηκε το σύνθημα που ακούστηκε κατά της πρώην συντρόφου του Βεζένκοφ
Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στο Telekom Center Athens, επικρατώντας 101-94 του Παναθηναϊκού, σε ένα επεισοδιακό ματς το οποίο κατέγραψαν και οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα.
Αρχικά, γράφτηκε τι έχει γίνει μεταξύ Ντόρσεϊ και Ναν και τον αποβλήθηκαν.
Πριν από την έναρξη του αγώνα, ακούστηκε υβριστικό σύνθημα για τον Μπαρτζώκα (1η προειδοποίηση). Γράφτηκε επίσης η χρήση λέιζερ προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ υπήρξαν και συνθήματα για τους ερυθρόλευκους (μη φυσικά πρόσωπα).
Η δεύτερη προειδοποίηση αφορούσε το σύνθημα κατά των διαιτητών «Σφύρα καλά…».
Η τρίτη ήταν για το σύνθημα για τον Βεζένκοφ, στο 3:34 στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ η τέταρτη προειδοποίηση γράφτηκε για υβριστικό σύνθημα κατά του Λαρεντζάκη στο 7:23 στο 4ο δεκάλεπτο.
Δεν καταγράφηκε το υβριστικό σύνθημα που είχε αποδέκτη την πρώην σύντροφο του Σάσα Βεζένκοφ, Νικόλ Ελευθεριάδου. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού μάλιστα έγινε έξαλλος όταν το άκουσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα