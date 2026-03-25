Δεν ξέρουμε πού θα παίξει του χρόνου, λέει ο ατζέντης του Σάλαχ
SPORTS
Μο Σαλάχ

Δεν ξέρουμε πού θα παίξει του χρόνου, λέει ο ατζέντης του Σάλαχ

Για την ώρα δεν υπάρχει απόφαση για το πού θα παίξει ο Αιγύπτιος του χρόνου

Δεν ξέρουμε πού θα παίξει του χρόνου, λέει ο ατζέντης του Σάλαχ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η κοινή πορεία Μοχάμεντ Σαλάχ και Λίβερπουλ φτάνει στο τέλος της, με τον Αιγύπτιο σταρ να ανακοινώνει πως θα αποχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στους Κόκκινους από το 2017 και κατάκτησε με τη φανέλα τους τα πάντα, ωστόσο αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.

Αναμενόμενα, άπαντες αναρωτιούνται ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μο, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν πως το MLS και η Σαουδική Αραβία φαντάζουν ως οι οι επικρατέστεροι. Ωστόσο, ο ατζέντης του Σαλάχ, έσπευσε να ρίξει τους τόνους. Με δημοσίευσή του στα social media, ο Ράμι Αμπάς Ισά, ξεκαθάρισε ότι «δεν ξέρουμε πού θα παίξει ο Μοχάμεντ του χρόνου, αυτό σημαίνει πως κανείς άλλος δεν ξέρει. Να έχετε υπόψιν αυτούς που ψάχνουν κλικς και προσοχή».


gazzetta.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης