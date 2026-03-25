Δεν ξέρουμε πού θα παίξει του χρόνου, λέει ο ατζέντης του Σάλαχ
Για την ώρα δεν υπάρχει απόφαση για το πού θα παίξει ο Αιγύπτιος του χρόνου
Η κοινή πορεία Μοχάμεντ Σαλάχ και Λίβερπουλ φτάνει στο τέλος της, με τον Αιγύπτιο σταρ να ανακοινώνει πως θα αποχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν.
Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στους Κόκκινους από το 2017 και κατάκτησε με τη φανέλα τους τα πάντα, ωστόσο αποφάσισε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Αναμενόμενα, άπαντες αναρωτιούνται ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Μο, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν πως το MLS και η Σαουδική Αραβία φαντάζουν ως οι οι επικρατέστεροι. Ωστόσο, ο ατζέντης του Σαλάχ, έσπευσε να ρίξει τους τόνους. Με δημοσίευσή του στα social media, ο Ράμι Αμπάς Ισά, ξεκαθάρισε ότι «δεν ξέρουμε πού θα παίξει ο Μοχάμεντ του χρόνου, αυτό σημαίνει πως κανείς άλλος δεν ξέρει. Να έχετε υπόψιν αυτούς που ψάχνουν κλικς και προσοχή».
We do not know where Mohamed will play next season. This also means that no one else knows. Beware of the click-whoring attention seekers.— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 24, 2026
