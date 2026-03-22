Αλέγκρι: «Με κάνεις να θέλω να σταματήσω την προπονητική»
Μαξ Αλέγκρι

Ο Μαξ Αλέγκρι μίλησε με χιούμορ για τα παραπόνα που είχε από τον διαιτητή της αναμέτρησης της Μίλαν απέναντι στη Τορίνο

Η Μίλαν, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να «κάμψει» την αντίσταση της Τορίνο, και επικράτησε με 3-2 μέσα στο «Σαν Σίρο», μειώνοντας την διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στους 5 βαθμούς.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των «Ροσονέρι», Μαξ Αλέγκρι, κλήθηκε να σχολιάσει την διαιτησία του αγώνα και αποκάλυψε το τι είπε στον τέταρτο διαιτητή του αγώνα, Ντοβέρι, μετά το πέναλτι που κατακυρώθηκε στους φιλοξενούμενος στο 83'.

«Προσπαθώ να μείνω ήρεμος, αλλά με κάνεις να χάνω τη θέλησή μου. Μπορεί να σταματήσω την προπονητική. Είναι η ένταση της στιγμής (γέλια). Μεγαλώνω, δεν θέλω να με προδώσει η καρδιά μου. Αυτή η στιγμή ήταν πολύ σημαντική για εμάς».


«Προερχόμασταν από μια ήττα από τη Λάτσιο και στο πρώτο ημίχρονο αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή Τορίνο. Αλλά πάνω απ' όλα, αναγκαστήκαμε να κάνουμε πάρα πολλές φάσεις μέσα στο γήπεδο και επιτρέψαμε πάρα πολλές αντεπιθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα παιδιά βελτιώθηκαν και σωματικά και πνευματικά και αυτό δεν ήταν εύκολο, ειδικά μετά την ισοφάριση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου».

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε, αστειευόμενος, και στο μήνυμα που έστειλε στους παίκτες του μετά τη λήξη του παιχνιδιού. «Είπα στα παιδιά: “Μην μου χαλάσετε τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, αυτό είναι το μόνο που σας ζητάω”».

Ο Αλέγκρι μίλησε τέλος για τον Ραφαέλ Λεάο και για την κλήση του στην εθνική Πορτογαλίας ενόψει των φιλικών του Μαρτίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα πάει στην εθνική ομάδα; Νομίζα ότι θα αποσυρθεί, πιστεύω ότι έχει αποσυρθεί (γέλια). Χρειάζεται ξεκούραση. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για όσα έχει κάνει μέχρι τώρα».

Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

