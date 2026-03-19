Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά στο Miami Open, 2-0 σετ τον Φέρι και προκρίθηκε στον 2ο γύρο
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει απέναντί του τον Αυστραλό, Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά
Μετά την αναβολή, λόγω βροχόπτωσης στο Μαϊάμι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο θεσμό της αμερικανικής πόλης.
Απέναντι στον Άρθουρ Φέρι, ο Έλληνας επικράτησε με 6-1, 7-6(4) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο.
Ένα ματς με δύο... πρόσωπα για τον Νο.51 του κόσμου, ο οποίος πραγματοποίησε ένα άρτιο πρώτο σετ, ενώ στη συνέχεια δεν εκμεταλλεύτηκε καμία ευκαιρία που του δόθηκε για να πετύχει κάποιο break.
Η εκκίνηση του παιχνιδιού βρήκε σε εξαιρετική κατάσταση τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας ξεκίνησε πρώτο από θέση σερβίς και πολύ άμεσα έκανε το πρώτο break στο σερβίς του Αρθούρ Φέρι (2-0).
Η δεύτερη αλλαγή πλευράς βρήκε τον 27χρονο να προηγείται με τρία games, τα οποία στη συνέχεια διεύρυνε με ακόμη δύο για να κάνει το 5-0.
Ο Βρετανός τενίστας στο 6ο game σέρβιρε για να μείνει στο σετ. Ο Φέρι πήρε το game (5-1), με το οποίο απλά κατάφερε να παρατείνει το προβάδισμα του 27χρονου στα σετ με 6-1.
Στο δεύτερο σετ, ο Άρθουρ Φέρι παρουσιάστηκε άκρως βελτιωμένος. Ο Βρετανός ξεκίνησε από τη θέση του σερβίς, το οποίο και διατήρησε χωρίς προβλήματα.
Αντίστοιχα έπραξε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν αντιμετώπισε καμία απειλή από τον αντίπαλό του στο σερβίς του.
Ο Έλληνας τενίστας βρήκε την ευκαιρία του για break στο 7ο game, ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει στο... σπάσιμο.
Από την άλλη πλευρά, ο Φέρι βρήκε τρεις φορές την ευκαιρία για break/set point, όμως ο 27χρονος στάθηκε εξαιρετικός, σβήνοντάς τες.
Οι δύο τενίστες, στη συνέχεια διατήρησαν τα σερβίς τους, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie-break.
Εκεί, ο Τσιτσιπάς από το πρώτο σερβίς κιόλας είχε τον πρώτο λόγο. Μπορεί να είδε τον αντίπαλό του να του παίρνει πίσω το mini-break, ωστόσο πέτυχε ακόμη ένα το οποίο και κράτησε έως το τέλος του ματς.
Με σκορ 7-4 ο Έλληνας νίκησε στο tie-break και κατέκτησε το σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη και συνάμα την πρόκριση.
Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά θα είναι ο Άλεξ Ντε Μινόρ στον δεύτερο γύρο του Miami Open.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
