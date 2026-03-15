Δυσκολεύτηκε αλλά κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 79-71 του Πανιωνίου στο επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα
Δυσκολεύτηκε αλλά κράτησε το αήττητο ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 79-71 του Πανιωνίου στο επεισοδιακό ματς στη Γλυφάδα
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 79-71 εκτός έδρας τον Πανιώνιο Cosmorama και έκανε το 20/20 στη Stoiximan GBL, σ' ένα ματς γεμάτο ένταση
Ο Πανιώνιος Cosmorama απείλησε μέχρι το τέλος το φετινό αήττητο του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, ωστόσο στο φινάλε οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον τρόπο, τρέχοντας σερί 12-0, να φτάσουν στην 20ή φετινή τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Πλέον το ρεκόρ του Ολυμπιακού είναι στο 20-0 και βρίσκεται στην κορυφή, ενώ οι «κυανέρυθροι» είναι στο 5-14, μία νίκη πάνω από την 13η θέση και το Μαρούσι Chery.
Ο Σάσα Βεζένκοβ στην επανεμφάνισή του ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ έχοντας συμπαραστάτες τους Τζόουνς (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Λαρεντζάκη (9 πόντοι). Για τον Πανιώνιο Cosmorama ο Τόμανσον ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ο Τσαλμπούρης είχε 12 πόντους και οι Γουότσον και Λέμον από 9.
Το ματς, παρότι είχε σασπένς, στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος, μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού του Πανιωνίου, έγινε έξαλλος και του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί, ενώ και στο τέλος είχαμε νέα ένταση, με την εξέδρα να τα βάζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (6-12 στο πεντάλεπτο) ενώ παρότι οι γηπεδούχοι πλησίασαν (15-17), με σερί 6-0 έκλεισε την πρώτη περίοδο με 23-15. Ο πανιώνιος με συνεχόμενους πόντους του Τόμανσον μείωσε σε 26-28 με τον Ολυμπιακό να χάνει με ντισκαλιφιέ τον Φουρνιέ, στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο κατάφεραν να συντηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι και το φινάλε του ημιχρόνου (35-39).
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο με τον Πανιώνιο Cosmorama να απειλεί και τον Ολυμπιακό να κρατά οριακά την πρωτοπορία στο σκορ. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Νικολαΐδης μείωσε στο καλάθι (56-58), στο 38' ο Λιούις ισοφάρισε σε 61-61 και ένα λεπτό αργότερα ο Τόμανσον με τρίποντο από την κορυφή έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63. Οι δύο ομάδες ήταν νευρικές στην επίθεση με τους «κυανέρυθρους» να προσπερνούν εκ νέου με 68-67 στο 36'. Στα επόμενα τέσσερα αγωνιστικά λεπτά όμως ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά, με τον Ολυμπιακό να τρέχει σερί 12-0 με τον Λαρεντζάκη να κάνει το 68-79 στα 25'' για το τέλος. Το τελικό 71-79 διαμόρφωσε το Τόμανσον με τρίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-57, 71-79.
Ο Σάσα Βεζένκοβ στην επανεμφάνισή του ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους και 8 ριμπάουντ έχοντας συμπαραστάτες τους Τζόουνς (11 πόντοι, 8 ριμπάουντ) και Λαρεντζάκη (9 πόντοι). Για τον Πανιώνιο Cosmorama ο Τόμανσον ήταν πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ο Τσαλμπούρης είχε 12 πόντους και οι Γουότσον και Λέμον από 9.
Το ματς, παρότι είχε σασπένς, στιγματίστηκε από το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος, μετά από χειρονομία και ύβρεις οπαδού του Πανιωνίου, έγινε έξαλλος και του ζήτησε τον λόγο, με αποτέλεσμα να αποβληθεί, ενώ και στο τέλος είχαμε νέα ένταση, με την εξέδρα να τα βάζει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στο σκορ από το ξεκίνημα της αναμέτρησης (6-12 στο πεντάλεπτο) ενώ παρότι οι γηπεδούχοι πλησίασαν (15-17), με σερί 6-0 έκλεισε την πρώτη περίοδο με 23-15. Ο πανιώνιος με συνεχόμενους πόντους του Τόμανσον μείωσε σε 26-28 με τον Ολυμπιακό να χάνει με ντισκαλιφιέ τον Φουρνιέ, στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο κατάφεραν να συντηρήσουν το προβάδισμά τους μέχρι και το φινάλε του ημιχρόνου (35-39).
Η ίδια εικόνα συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο με τον Πανιώνιο Cosmorama να απειλεί και τον Ολυμπιακό να κρατά οριακά την πρωτοπορία στο σκορ. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Νικολαΐδης μείωσε στο καλάθι (56-58), στο 38' ο Λιούις ισοφάρισε σε 61-61 και ένα λεπτό αργότερα ο Τόμανσον με τρίποντο από την κορυφή έδωσε το πρώτο προβάδισμα στην ομάδα του με 64-63. Οι δύο ομάδες ήταν νευρικές στην επίθεση με τους «κυανέρυθρους» να προσπερνούν εκ νέου με 68-67 στο 36'. Στα επόμενα τέσσερα αγωνιστικά λεπτά όμως ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά, με τον Ολυμπιακό να τρέχει σερί 12-0 με τον Λαρεντζάκη να κάνει το 68-79 στα 25'' για το τέλος. Το τελικό 71-79 διαμόρφωσε το Τόμανσον με τρίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-39, 54-57, 71-79.
