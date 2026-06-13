Με τη Hellenic Seaways και τα σύγχρονα Aero Highspeed βρίσκονται ακόμη πιο κοντά από όσο πιστεύουμε
Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο
Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο
Ο Σογιοντσού με δύο ακόμα παίκτες της ομάδας, όπου τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται πιάστηκαν να καπνίζουν, με τα media στη γειτονική χώρα να έχουν πάρει φωτιά αλλά την ομοσπονδία και τον προπονητή να μην έχουν πάρει θέση ακόμα
Παραμονές του εναρκτήριου αγώνα της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στην Αυστραλία (14/06, 07:00), ένα βίντεο που αφορά κάποιους παίκτες της εθνικής ομάδας έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τεράστιο σάλο.
Αναλυτικότερα, λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση της Τουρκίας σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια, διέρρευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έδειχνε τον Τσαγκλάρ Σογιοντσού και δύο ακόμα παίκτες, τα πρόσωπα των οποίων δεν φαίνονται, να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μένει η αποστολή.
Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως: «Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».
Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, κάτι που δείχνει πως το βίντεο αυτό θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλυτικότερα, λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση της Τουρκίας σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια, διέρρευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έδειχνε τον Τσαγκλάρ Σογιοντσού και δύο ακόμα παίκτες, τα πρόσωπα των οποίων δεν φαίνονται, να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μένει η αποστολή.
Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως: «Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».
Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, κάτι που δείχνει πως το βίντεο αυτό θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
According to this video and reports, Çağlar Söyüncü and 2 other national team players, who aren’t clearly recognizable, were caught smoking.— Turk Scout (@ScouTurk) June 13, 2026
Some say it was a joint, others say cigarettes.
Unbelievable.
You already don’t deserve to be at the National Team and now you smoke.🤨 pic.twitter.com/LxF8dcjUEz
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα