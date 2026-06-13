Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο
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Εθνική Τουρκίας Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Βανκούβερ Αυστραλία

Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο

Ο Σογιοντσού με δύο ακόμα παίκτες της ομάδας, όπου τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται πιάστηκαν να καπνίζουν, με τα media στη γειτονική χώρα να έχουν πάρει φωτιά αλλά την ομοσπονδία και τον προπονητή να μην έχουν πάρει θέση ακόμα

Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο
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Παραμονές του εναρκτήριου αγώνα της Τουρκίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κόντρα στην Αυστραλία (14/06, 07:00), ένα βίντεο που αφορά κάποιους παίκτες της εθνικής ομάδας έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας τεράστιο σάλο.

Αναλυτικότερα, λίγες ώρες πριν από την πρώτη αναμέτρηση της Τουρκίας σε Μουντιάλ μετά από 24 χρόνια, διέρρευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έδειχνε τον Τσαγκλάρ Σογιοντσού και δύο ακόμα παίκτες, τα πρόσωπα των οποίων δεν φαίνονται, να καπνίζουν τσιγάρα στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου που μένει η αποστολή.

Το βίντεο αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε τις αντιδράσεις των οπαδών της ομάδας, με έναν μάλιστα να γράφει στο «X» για τον Σογιοντσού πως: «Δεν φτάνει που δεν αξίζει πλέον να βρίσκεται στην εθνική ομάδα, τώρα καπνίζει και στο μπαλκόνι».

Ο προπονητής της Τουρκίας πάντως, Βιντσέντζο Μοντέλα, δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό, κάτι που δείχνει πως το βίντεο αυτό θα μπορούσε να είναι και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

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