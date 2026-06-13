Μουντιάλ 2026: Σάλος στην Τουρκία με παίκτες της Εθνικής να καπνίζουν στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους στο Βανκούβερ, βίντεο

Ο Σογιοντσού με δύο ακόμα παίκτες της ομάδας, όπου τα πρόσωπά τους δεν φαίνονται πιάστηκαν να καπνίζουν, με τα media στη γειτονική χώρα να έχουν πάρει φωτιά αλλά την ομοσπονδία και τον προπονητή να μην έχουν πάρει θέση ακόμα