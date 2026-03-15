Φραστικό επεισόδιο του Φουρνιέ με οπαδό του Πανιωνίου: Πήγε να του... ορμήξει ο Γάλλος και αποβλήθηκε, δείτε βίντεο
Στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, ο Εβάν Φουρνιέ αντάλλαξε έντονες κουβέντες με έναν φίλαθλο που καθόταν στις court seats του κλειστού της Γλυφάδας

Άναψαν τα αίματα το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) στο κλειστό της Γλυφάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανιώνιο για τη 21η αγωνιστική της Basket League, με τον Εβάν Φουρνιέ να αποβάλλεται από το παιχνίδι μετά από ένα θερμό επεισόδιο με οπαδό των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, στο 6ο λεπτό της δεύτερης περιόδου ο Γάλλος σούπερσταρ των ερυθρόλευκων έγινε έξαλλος με κάτι που άκουσε από τον φίλαθλο του Πανιωνίου που καθόταν σε θέσεις δίπλα στο παρκέ και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του. 

Οι δυο τους είχαν έναν έντονο διάλογο με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση και να τους συγκρατούν προκειμένου να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το επεισόδιο.


Όπως φαίνεται στο βίντεο οι συμπαίκτες του Φουρνιέ έσπευσαν γρήγορα στο μέρος του και προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν.

Εν τέλει ο 33χρονος αποβλήθηκε και πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον οπαδό.

Η πλευρά του Ολυμπιακού μεταφέρει πως δηλαδή o εν λόγω οπαδός εξύβρισε τον Φουρνιέ και του έκανε άσεμνες χειρονομίες, ενώ από την άλλη, οι οπαδοί του Πανιωνίου αναφέρουν σε ανθρώπους της ΚΑΕ πως ο Γάλλος τους έβριζε σε όλο το παιχνίδι.

Πηγή: gazzetta
