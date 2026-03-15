Μετά τον Φουρνιέ, τα έβαλε κι ο Μπαρτζώκας με την κερκίδα: Κάθε χρόνο τα ίδια σε αυτό το γήπεδο, στον Πανιώνιο έχω αφήσει μισθούς και αυτό είναι το ευχαριστώ, δείτε βίντεο
Έξαλλος ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του αγώνα κόντρα στον Πανιώνιο και μετά τα όσα άκουσε από τους οπαδούς, αλλά και με το επεισόδιο με τον Εβάν Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανιωνίου με σκορ 79-71 στο κλειστό της Γλυφάδας σε έναν αγώνα γεμάτο εντάσεις.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των ερυθρόλευκων, Γιώργος Μπαρτζώκας, ρωτήθηκε για το επεισόδιο του Εβάν Φουρνιέ με τον φίλαθλο των γηπεδούχων αλλά και για τα συνθήματα κατά του ίδιου από τους οπαδούς της ομάδας.
Ο Μπαρτζώκας σημείωσε ότι «έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα, έχουμε Τρίτη - Πέμπτη παιχνίδια, είμαστε 4 νίκες μπροστά από τον Παναθηναϊκό, δεν διακυβεύεται κάτι. Το κίνητρο είναι πάντα σημαντικό, έπρεπε να βάλουμε τον Βεζένκοφ, τον Μόρις και τον Γουόκαπ που δεν είχαν κάνει καμία ομαδική προπόνηση, για να πάρουν χρόνο σήμερα εδώ. Ότι κερδίσαμε σήμερα είναι σημαντικό.
«Όσο χαλαρός και να είμαι, ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο στο γήπεδο του Πανιώνιου. Μας βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο πάνω από το κεφάλι μας, μεγάλοι άνθρωποι, γυναίκες κλπ. Θεωρούν ότι εκτονώνονται πάρα πολύ ωραία, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα και μετά μας λένε "ηρεμήστε, δεν τρέχει τίποτα". Είναι ένα γεγονός που κάποιους πρέπει να απασχολήσει», τόνισε ο προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας.
Για το περιστατικό με τον Εβάν Φουρνιέ είπε: «Τι σχόλιο θέλετε να κάνω για αυτό; Είναι αυτό που σας λέω. Ακόμα και στα court seats, είναι κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα, που δεν σέβονται τίποτα. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα, γιατί κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Είτε ο Πανιώνιος κινδυνεύει, είτε διεκδικεί... Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ήμουν στον Πανιώνιο εγώ, την πρώτη χρονιά σωθήκαμε και την επόμενη βγήκαμε 3οι και έφυγα, αφήνοντας μισθούς από τον Πανιώνιο και σε ανταπόδοση είναι αυτό που ακούμε όλοι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό μπάσκετ».
