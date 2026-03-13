«Βόμβα»: Αυτός ο…. γίγαντας θέλει να φέρει NBA franchise σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
Η βασικός μέτοχος της Παρί Σεν Ζερμέν, ετοιμάζεται για μια νέα μεγάλη επενδυτική κίνηση, αυτή τη φορά στο μπάσκετ

Όπως έγινε γνωστό μέσω δηλώσεων στο Γαλλικό Πρακτορείο , η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διεκδίκησης για τη δημιουργία ομάδας στο μελλοντικό NBA Europe.

Εκπρόσωπος της QSI ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για κίνηση της ποδοσφαιρικής Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά για επενδυτική πρωτοβουλία της ίδιας της εταιρείας, η οποία επιθυμεί να δημιουργήσει ένα μπασκετικό franchise με έδρα το Παρίσι.

Σενάρια με Παρί και Μετροπολιτάν

Σύμφωνα με την L’Équipe έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με την Παρί αλλά και τη Μετροπολιτάν ώστε να αποτελέσουν τη βάση για το νέο εγχείρημα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η εξαγορά υπάρχοντος συλλόγου και η μεταφορά των αθλητικών του δικαιωμάτων στο νέο project του NBA Europe.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

