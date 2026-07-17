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Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερα από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις, δείτε βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε οικισμό της Νορβηγίας, έχουν καεί περισσότερα από 50 σπίτια, αναφορές για εκρήξεις, δείτε βίντεο
Άνθρωποι εκκενώνουν τα σπίτια τους, πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη - Δεν υπάρχουν τραυματισμένοι ή αγνοούμενοι
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7) σε έναν λόφο στην κατοικημένη περιοχή Krokstadelva του δήμου Ντράμμεν, στη Νορβηγία. Η φωτιά καίει σε λόφο με σπίτια γύρω από πυκνό δάσος. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι περισσότερες από 50 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς λόγω της φωτιάς.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους, εκτός από έναν πυροσβέστη, ο οποίος έχει υποστεί ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, στην περιοχή ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Η Αστυνομία εξέδωσε έκτακτη ενημέρωση, στην οποία τόνιζε «Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό αν είναι δυνατόν». Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι υφίσταται κίνδυνος έκρηξης και τοξικού καπνού.
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους, εκτός από έναν πυροσβέστη, ο οποίος έχει υποστεί ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του nrk.no, στην περιοχή ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν. Η Αστυνομία εξέδωσε έκτακτη ενημέρωση, στην οποία τόνιζε «Εγκαταλείψτε την περιοχή. Κλείστε πόρτες, παράθυρα και αεραγωγούς, απενεργοποιήστε τον εξαερισμό αν είναι δυνατόν». Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι υφίσταται κίνδυνος έκρηξης και τοξικού καπνού.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media πυκνός μαύρος καπνός έχει σκεπάσει τον ουρανό και η ορατότητα είναι περιορισμένη. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
DEVELOPING: A large wildfire is tearing through the Krokstadelva area near Drammen, Norway, destroying multiple homes and surrounding terrain. Residents report hearing explosions as firefighters battle the fast-moving blaze. pic.twitter.com/vRkkJL4giU— Breaking911 (@Breaking911) July 17, 2026
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, περισσότεροι από 60 πυροσβέστες με πολλά οχήματα και ελικόπτερα. Λόγω της πυρκαγιάς έχει εφαρμοστεί προσωρινή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην περιοχή. Αυτό ισχύει και για τη χρήση drones. Έως τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.
🇳🇴 Norvège : La situation est critique dans la ville de Drammen, où des dizaines de maisons sont embrasées par le feu.— Franceat média (@Franceatpresso2) July 17, 2026
Les pompiers sont débordés indique le quotidien norvégien Dagbladethttps://t.co/JA0Ros7pJo pic.twitter.com/0gBFLOhL6f
«Πρόκειται για μια ισχυρή πυρκαγιά και επηρεάζεται σημαντικός αριθμός κατοικιών. Βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία και παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη», δήλωσε ο δήμαρχος του Ντράμμεν, Kjell Arne Hermansen, στην εφημερίδα Dagbladet.
Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls— Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026
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