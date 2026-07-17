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Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαιτητής του τελικού όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε, δείτε βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Διαιτητής

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαιτητής του τελικού όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε, δείτε βίντεο

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε σε κλάματα ο διαιτητής του τελικού όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε, δείτε βίντεο
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Σχεδόν δυο ημέρες έμειναν για τον μεγάλο τελικό τουΜουντιάλ 2026, καθώς την Κυριακή (19/7) στις 22:00 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ρόχα θέλει να το κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλμπισελέστε να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει το back to back, έπειτα από τις Ιταλία (1934, 1938) και Βραζιλία (1958, 1962).

Στο πλαίσιο αυτό η FIFA ανακοίνωσε μέσω ενός πολύ όμορφου και συγκινητικού βίντεο τον άνθρωπο που επέλεξε για να διευθύνει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε τον Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς για το παιχνίδι, με τον ίδιο να ξεσπά σε λυγμούς μετά τη σχετική ανακοίνωση.


Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.
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