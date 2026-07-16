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Με την Ντινάμο Κιέβου ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
SPORTS
Ντινάμο Κιέβου ΠΑΟΚ Europa League

Με την Ντινάμο Κιέβου ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Οι Ουκρανοί απέκλεισαν την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και θα έρθουν αντιμέτωποι με τον Δικέφαλο για μια θέση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League - Στις 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες, ο ΠΑΟΚ θα παίξει τη ρεβάνς στην έδρα του

Με την Ντινάμο Κιέβου ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
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Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρώτο του “ευρωπαϊκό” εμπόδιο για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League.

Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν χωρίς γκολ.

Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι θα δώσουν τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη 23/07 εκτός έδρας και μια βδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30/07 η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα.
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