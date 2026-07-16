Με την Ντινάμο Κιέβου ο ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ έμαθε το πρώτο του “ευρωπαϊκό” εμπόδιο για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League.Ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Ντιναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλτι, καθώς και οι δύο αναμετρήσεις έληξαν χωρίς γκολ.Οι παίκτες του Αλέσιο Λίσι θα δώσουν τον πρώτο αγώνα την Πέμπτη 23/07 εκτός έδρας και μια βδομάδα αργότερα, την Πέμπτη 30/07 η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμπα.