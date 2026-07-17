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Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Νίκο Παπαδόπουλο, Τάσο Χατζηγιοβάννη, Χριστίνα Βραχάλη και Ανδρέα Δημάτο
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Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Νίκο Παπαδόπουλο, Τάσο Χατζηγιοβάννη, Χριστίνα Βραχάλη και Ανδρέα Δημάτο

Συνεντεύξεις Γιάννη Αλαφούζου, Λέο Μάτος, Μηνά Λυσάνδρου και Γιώργου Μποροβήλου από την χθεσινή κλήρωση της Super League

Protothema Sports με τους Νίκο Παπαδόπουλο, Τάσο Χατζηγιοβάννη, Χριστίνα Βραχάλη, Ανδρέα Δημάτο
Το Protothema Sports με καλεσμένους τους Νίκο Παπαδόπουλο, Τάσο Χατζηγιοβάννη, Χριστίνα Βραχάλη και Ανδρέα Δημάτο
Τα τελευταία νέα, παρασκήνια και αναλύσεις για το Μουντιάλ 2026 αλλά και συνεντεύξεις Γιάννη Αλαφούζου, Μηνά Λυσάνδρου, Λέο Μάτος, Γιώργου Μποροβήλο από την κλήρωση της Super League στην αθλητική εκπομπή του protothema.gr της Παρασκευής 17 Ιουλίου.

Όλες οι εξελίξεις για το θέμα της μετακίνησης του Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι αλλά και ρεπορτάζ για το νέο αστέρι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

Στην εκπομπή της Παρασκευής 17 Ιουλίου καλεσμένοι ήταν ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Τάσος Χατζηγιοβάνης, η παρουσιάστρια Χριστίνα Βραχάλη και ο σύμβουλος media στην UEFA Ανδρέας Δημάτος

Την παρουσιάζουν οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος και Γιαννίκος Δούσκας.

Μαζί τους, με καθημερινές συνδέσεις, οι Κώστας Κετσετζόγλου, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Φώτης Πλιάκος, Γιώργος Κούβαρης, Μιχάλης Στεφάνου σχολιάζουν τα πάντα για τις μεταγραφές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, όσο και για τις προετοιμασίες των ομάδων για τη νέα σεζόν.

Βόλτα... στον κόσμο των social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη.

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