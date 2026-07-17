Αλαφούζος στο Protothema Sports: Εχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στη διαιτησία, στον τελικό του Μουντιάλ είμαι με την Αργεντινή
Αλαφούζος στο Protothema Sports: Εχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στη διαιτησία, στον τελικό του Μουντιάλ είμαι με την Αργεντινή
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νέος πρόεδρος της Stoiximan Super League μίλησε μετά την κλήρωση της νέας σεζόν - Στην κάμερα του protothema.gr μίλησαν επίσης Μηνάς Λυσάνδρου, Λέο Μάτος και Γιώργος Μποροβήλος
Ξεχωριστή εκδήλωση έγινε χθες βράδυ για την κλήρωση της Stoiximan Super League της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το παρών έδωσαν πολλοί παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου και φυσικά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και νέος πρόεδρος της Λίγκας, Γιάννης Αλαφούζος.
Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα του protothema.gr για την εκπομπή Protothema Sports και αναφέρθηκε τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Μουντιάλ.
«Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο, να ενισχυθούν όλες οι ελληνικές ομάδες και κυρίως οι λιγότερο εμπορικές για να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα» ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε: «νομίζω έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στο θέμα της διαιτησίας τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Στην ερώτηση για το αν προλαβαίνει να δει Μουντιάλ, απάντησε κατηγορηματικά «όχι», αλλά πρόσθεσε πως θα δει τον τελικό. «Εγώ είμαι με την Αργεντινή», τόνισε, ενώ στο ερώτημα για το αν ο Μέσι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών είπε «έτσι νομίζω, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ».
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«Παρακολουθώ Μουντιάλ, μου άρεσε πολύ το Πράσινο Ακρωτήρι. Είμαι πολύ φαν του Χάρι Κέιν, μου άρεσε πολύ. Στον τελικό δεν υπάρχουν προβλέψεις, θεωρούσα ότι η Γαλλία ήταν το φαβορί. Ισως η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα τώρα», δήλωσε.
Ο εκπρόσωπος του Αστέρα ΑΚΤΟΡ στη χθεσινή κλήρωση της Stoiximan Super League ήταν ο Γιώργος Μποροβήλος που μίλησε στο Protothema Sports.
«Θα είναι ανταγωνιστικό το νέο πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Το προηγούμενο πρωτάθλημα το έχουμε σαν βάση καθώς πράγματι ήταν εξαιρετικό και άκρως ανταγωνιστικό. Αυτό που έρχεται θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις», ανέφερε αρχικά.
Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» μίλησε στην κάμερα του protothema.gr για την εκπομπή Protothema Sports και αναφέρθηκε τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Μουντιάλ.
«Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο ποδόσφαιρο, να ενισχυθούν όλες οι ελληνικές ομάδες και κυρίως οι λιγότερο εμπορικές για να έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα» ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε: «νομίζω έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στο θέμα της διαιτησίας τα τελευταία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».
Στην ερώτηση για το αν προλαβαίνει να δει Μουντιάλ, απάντησε κατηγορηματικά «όχι», αλλά πρόσθεσε πως θα δει τον τελικό. «Εγώ είμαι με την Αργεντινή», τόνισε, ενώ στο ερώτημα για το αν ο Μέσι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών είπε «έτσι νομίζω, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω εγώ».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Λυσάνδρου: Μικρό προβάδισμα για την ΙσπανίαΣτην κλήρωση της Stoiximan Super League έδωσε το «παρών» για την ΑΕΚ ο CEO του κλαμπ, Μηνάς Λυσάνδρου. Ανέφερε πως έχει παρακολουθήσει Μουντιάλ και πως έχει ένα μικρό προβάδισμα η Ισπανία επειδή απέκλεισε την Γαλλία.
«Παρακολουθώ Μουντιάλ, μου άρεσε πολύ το Πράσινο Ακρωτήρι. Είμαι πολύ φαν του Χάρι Κέιν, μου άρεσε πολύ. Στον τελικό δεν υπάρχουν προβλέψεις, θεωρούσα ότι η Γαλλία ήταν το φαβορί. Ισως η Ισπανία έχει ένα προβάδισμα τώρα», δήλωσε.
Μποροβήλος: Ακόμα καλύτερο το επόμενο πρωτάθλημα
Ο εκπρόσωπος του Αστέρα ΑΚΤΟΡ στη χθεσινή κλήρωση της Stoiximan Super League ήταν ο Γιώργος Μποροβήλος που μίλησε στο Protothema Sports.
«Θα είναι ανταγωνιστικό το νέο πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Το προηγούμενο πρωτάθλημα το έχουμε σαν βάση καθώς πράγματι ήταν εξαιρετικό και άκρως ανταγωνιστικό. Αυτό που έρχεται θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις», ανέφερε αρχικά.
Για το Μουντιάλ, δήλωσε πως οι ομάδες που προχώρησαν το έκαναν δίκαια και η Ευρώπη έδειξε ότι κάνει τη διαφορά, αλλά και η Αργεντινή διατηρεί τη δυναμική της. «Και σε αυτή την ηλικία, ο Μέσι μπορεί να αλλάξει κάθε αγώνα που αγωνίζεται. Τυχεροί όλοι που βλέπουν σε αυτή την ηλικία έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή».
-Λέο καλώς ήρθες πίσω στην Ελλάδα. Το πρώτο σου σχόλιο για την κλήρωση, αλλά και γι' αυτή τη νέα θέση που έχεις στον ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο πλέον;
«Είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου, γιατί επιστρέφω στη χώρα που είχα μια φανταστική εμπειρία στην αθλητική μου καριέρα. Όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που αγαπώ. Επέστρεψα στη Βραζιλία για να συνεχίσω να παίζω και έπαιξα για τρία χρόνια. Μετά η Βάσκο Ντα Γκάμα πουλήθηκε σε μια αμερικανική εταιρία και μου ζήτησαν να αναλάβω το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, κάτι που έκανα τα τρία τελευταία χρόνια και ήταν σχεδόν η ίδια θέση που κατέχω τώρα στον ΠΑΟΚ. Έτσι ουσιαστικά προετοιμαζόμουν αρκετό για αυτήν τη στιγμή οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Όσον αφορά την κλήρωση, δεν αλλάζει κάτι. Θα παίξουμε με όλες αυτές τις ομάδες και δεν έχει σημασία αν θα είναι εντός στον πρώτο γύρο ή εκτός τα ντέρμπι. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και ελπίζω στο τέλος θα κατακτήσουμε το τρόπαιο».
-Στον ΠΑΟΚ ξεκινά μια νέα εποχή με πολλές αλλαγές. Νέος προπονητής, εσύ, ο Αντρέ... Πιστεύεις ότι θα είναι ανταγωνιστική η ομάδα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη;
«Φυσικά! Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, με ποδοσφαιριστές που έχουν ταλέντο και οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλά στο κλαμπ. Έχουμε το πλάνο για την ομάδα που θέλουμε να στήσουμε και φυσικά πρέπει να κάνουμε μερικές προσθήκες. Έγιναν κάποιες τις προηγούμενες ημέρες και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα βελτιώσουμε την ποιότητα και θα παλέψουμε για τον τίτλο».
Είπες ότι επιστρέφοντας στη Βραζιλία έπαιξες για τρία ακόμη χρόνια και σταμάτησες στα 37 σου. Βλέποντας τον Τάισον να επιστρέφει και αυτή τη σεζόν για να παίξει ενώ είναι 38, μπορείς να μας πεις το μυστικό των Βραζιλιάνων που παίζουν σε τόσο μεγάλη ηλικία;
«Εγώ έπαιξα έως τα 37, ο Τάισον είναι 38 αλλά είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του, κοιμάται καλά, τρέφεται σωστά και αυτές είναι οι... συνέπειες πολλών ετών όπου λειτουργεί υποδειγματικά ως επαγγελματίας»
-Άρα δεν υπάρχουν μαγικά συστατικά στα φαγητά που τρώτε στη Βραζιλία ή στο νερό που πίνετε...
«Όχι, όχι... Έχουμε πολλά παραδείγματα παικτών που η καριέρα τους σταμάτησε στα 29 ή στα 30 γιατί προτιμούσαν να απολαύσουν τη ζωή αντί να είναι επαγγελματίες. Ο Τάισον όμως είναι ένα παράδειγμα επαγγελματία ποδοσφαιριστή και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε μαζί και πιστεύω ότι θα προσφέρει και πάλι πολλά όπως και την προηγούμενη σεζόν».
Επέστρεψες στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, περιέγραψε μας τη σχέση σου με το κλαμπ και τον κόσμο...
«Αυτή η σχέση χτίστηκε στα τέσσερα χρόνια που φόρεσα τη φανέλα του συλλόγου. Κατακτήσαμε τίτλους, που ήταν κάτι διαφορετικό, ζήσαμε την κορυφαία σεζόν στην ιστορία του κλαμπ και γι' αυτό η σχέση μας είναι τόσο δυνατή. Τώρα επέστρεψα για να συνεχίσω και να κάνω την ιστορία του ΠΑΟΚ ακόμη μεγαλύτερη».
Μάτος: Θα παλέψουμε για τον τίτλο, έχουμε πολύ καλή ομάδαΣτην κλήρωση της Stoiximan Super League βρέθηκε επίσης και ο νέος Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος. Για πρώτη φορά εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ φορώντα... κοστούμι και μίλησε για την επόμενη αγωνιστική σεζόν και τις φιλοδοξίες του Δικεφάλου.
-Λέο καλώς ήρθες πίσω στην Ελλάδα. Το πρώτο σου σχόλιο για την κλήρωση, αλλά και γι' αυτή τη νέα θέση που έχεις στον ΠΑΟΚ έξω από το γήπεδο πλέον;
«Είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου, γιατί επιστρέφω στη χώρα που είχα μια φανταστική εμπειρία στην αθλητική μου καριέρα. Όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που αγαπώ. Επέστρεψα στη Βραζιλία για να συνεχίσω να παίζω και έπαιξα για τρία χρόνια. Μετά η Βάσκο Ντα Γκάμα πουλήθηκε σε μια αμερικανική εταιρία και μου ζήτησαν να αναλάβω το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, κάτι που έκανα τα τρία τελευταία χρόνια και ήταν σχεδόν η ίδια θέση που κατέχω τώρα στον ΠΑΟΚ. Έτσι ουσιαστικά προετοιμαζόμουν αρκετό για αυτήν τη στιγμή οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Όσον αφορά την κλήρωση, δεν αλλάζει κάτι. Θα παίξουμε με όλες αυτές τις ομάδες και δεν έχει σημασία αν θα είναι εντός στον πρώτο γύρο ή εκτός τα ντέρμπι. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και ελπίζω στο τέλος θα κατακτήσουμε το τρόπαιο».
-Στον ΠΑΟΚ ξεκινά μια νέα εποχή με πολλές αλλαγές. Νέος προπονητής, εσύ, ο Αντρέ... Πιστεύεις ότι θα είναι ανταγωνιστική η ομάδα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη;
«Φυσικά! Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, με ποδοσφαιριστές που έχουν ταλέντο και οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλά στο κλαμπ. Έχουμε το πλάνο για την ομάδα που θέλουμε να στήσουμε και φυσικά πρέπει να κάνουμε μερικές προσθήκες. Έγιναν κάποιες τις προηγούμενες ημέρες και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα βελτιώσουμε την ποιότητα και θα παλέψουμε για τον τίτλο».
Είπες ότι επιστρέφοντας στη Βραζιλία έπαιξες για τρία ακόμη χρόνια και σταμάτησες στα 37 σου. Βλέποντας τον Τάισον να επιστρέφει και αυτή τη σεζόν για να παίξει ενώ είναι 38, μπορείς να μας πεις το μυστικό των Βραζιλιάνων που παίζουν σε τόσο μεγάλη ηλικία;
«Εγώ έπαιξα έως τα 37, ο Τάισον είναι 38 αλλά είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του, κοιμάται καλά, τρέφεται σωστά και αυτές είναι οι... συνέπειες πολλών ετών όπου λειτουργεί υποδειγματικά ως επαγγελματίας»
-Άρα δεν υπάρχουν μαγικά συστατικά στα φαγητά που τρώτε στη Βραζιλία ή στο νερό που πίνετε...
«Όχι, όχι... Έχουμε πολλά παραδείγματα παικτών που η καριέρα τους σταμάτησε στα 29 ή στα 30 γιατί προτιμούσαν να απολαύσουν τη ζωή αντί να είναι επαγγελματίες. Ο Τάισον όμως είναι ένα παράδειγμα επαγγελματία ποδοσφαιριστή και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε μαζί και πιστεύω ότι θα προσφέρει και πάλι πολλά όπως και την προηγούμενη σεζόν».
Επέστρεψες στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ, περιέγραψε μας τη σχέση σου με το κλαμπ και τον κόσμο...
«Αυτή η σχέση χτίστηκε στα τέσσερα χρόνια που φόρεσα τη φανέλα του συλλόγου. Κατακτήσαμε τίτλους, που ήταν κάτι διαφορετικό, ζήσαμε την κορυφαία σεζόν στην ιστορία του κλαμπ και γι' αυτό η σχέση μας είναι τόσο δυνατή. Τώρα επέστρεψα για να συνεχίσω και να κάνω την ιστορία του ΠΑΟΚ ακόμη μεγαλύτερη».
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