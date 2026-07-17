Αλαφούζος στο Protothema Sports: Εχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στη διαιτησία, στον τελικό του Μουντιάλ είμαι με την Αργεντινή

Μάτος: Θα παλέψουμε για τον τίτλο, έχουμε πολύ καλή ομάδα

Για το Μουντιάλ, δήλωσε πως οι ομάδες που προχώρησαν το έκαναν δίκαια και η Ευρώπη έδειξε ότι κάνει τη διαφορά, αλλά και η Αργεντινή διατηρεί τη δυναμική της. «Και σε αυτή την ηλικία, ο Μέσι μπορεί να αλλάξει κάθε αγώνα που αγωνίζεται. Τυχεροί όλοι που βλέπουν σε αυτή την ηλικία έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή».Στην κλήρωση της Stoiximan Super League βρέθηκε επίσης και ο νέος Τεχνικός Διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος. Για πρώτη φορά εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ φορώντα... κοστούμι και μίλησε για την επόμενη αγωνιστική σεζόν και τις φιλοδοξίες του Δικεφάλου.«Είναι μια μεγάλη στιγμή στην καριέρα μου, γιατί επιστρέφω στη χώρα που είχα μια φανταστική εμπειρία στην αθλητική μου καριέρα. Όλοι γνωρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που αγαπώ. Επέστρεψα στη Βραζιλία για να συνεχίσω να παίζω και έπαιξα για τρία χρόνια. Μετά η Βάσκο Ντα Γκάμα πουλήθηκε σε μια αμερικανική εταιρία και μου ζήτησαν να αναλάβω το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, κάτι που έκανα τα τρία τελευταία χρόνια και ήταν σχεδόν η ίδια θέση που κατέχω τώρα στον ΠΑΟΚ. Έτσι ουσιαστικά προετοιμαζόμουν αρκετό για αυτήν τη στιγμή οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Όσον αφορά την κλήρωση, δεν αλλάζει κάτι. Θα παίξουμε με όλες αυτές τις ομάδες και δεν έχει σημασία αν θα είναι εντός στον πρώτο γύρο ή εκτός τα ντέρμπι. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν και ελπίζω στο τέλος θα κατακτήσουμε το τρόπαιο».«Φυσικά! Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, με ποδοσφαιριστές που έχουν ταλέντο και οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πολλά στο κλαμπ. Έχουμε το πλάνο για την ομάδα που θέλουμε να στήσουμε και φυσικά πρέπει να κάνουμε μερικές προσθήκες. Έγιναν κάποιες τις προηγούμενες ημέρες και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, θα βελτιώσουμε την ποιότητα και θα παλέψουμε για τον τίτλο».«Εγώ έπαιξα έως τα 37, ο Τάισον είναι 38 αλλά είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας. Προσέχει το σώμα του, κοιμάται καλά, τρέφεται σωστά και αυτές είναι οι... συνέπειες πολλών ετών όπου λειτουργεί υποδειγματικά ως επαγγελματίας»«Όχι, όχι... Έχουμε πολλά παραδείγματα παικτών που η καριέρα τους σταμάτησε στα 29 ή στα 30 γιατί προτιμούσαν να απολαύσουν τη ζωή αντί να είναι επαγγελματίες. Ο Τάισον όμως είναι ένα παράδειγμα επαγγελματία ποδοσφαιριστή και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε μαζί και πιστεύω ότι θα προσφέρει και πάλι πολλά όπως και την προηγούμενη σεζόν».«Αυτή η σχέση χτίστηκε στα τέσσερα χρόνια που φόρεσα τη φανέλα του συλλόγου. Κατακτήσαμε τίτλους, που ήταν κάτι διαφορετικό, ζήσαμε την κορυφαία σεζόν στην ιστορία του κλαμπ και γι' αυτό η σχέση μας είναι τόσο δυνατή. Τώρα επέστρεψα για να συνεχίσω και να κάνω την ιστορία του ΠΑΟΚ ακόμη μεγαλύτερη».