ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά κοντά σε σπίτια στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Τουλάχιστον 8 νεκροί, 34 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κατολίσθηση Κίνα

Τουλάχιστον 8 νεκροί, 34 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση

Τουλάχιστον 8 νεκροί, 34 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στην Κίνα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 εξακολουθούν και αγνοούνται, έπειτα από μια κατολίσθηση που σημειώθηκε σήμερα στη νοτιοανατολική Κίνα, ανακοίνωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 09.10 τοπική ώρα (04.10 ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Πενγκσούι, στο Τσονγκτσίνγκ, όπου περισσότεροι από 800 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε να διεξαχθούν ενδελεχείς έρευνες για τα ακριβή αίτια της καταστροφής, την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης, όπως μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.



Βάσει των πρώτων στοιχείων, ένας δημοτικός εργάτης στην κοινότητα Πενγκσούι παρατήρησε να πέφτουν βράχοι γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα (03.00 ώρα Ελλάδας) και εξέδωσε συναγερμό.

Οι αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων, όμως η κατολίσθηση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης στις 09.08 τοπική ώρα.

Εξαιτίας της κατολίσθησης, πολλά κτίρια κατέρρευσαν και οι αρμόδιοι απομάκρυναν περισσότερους από 1000 κατοίκους από γειτονικές περιοχές.

Έως το απόγευμα της Παρασκευής, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 10, δύο εξ αυτών με σοβαρά τραύματα και δύο σε κρίσιμη κατάσταση, είπαν αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Κλείσιμο


Σε πλάνα που πρόβαλε το CCTV διακρίνονται βράχοι και συντρίμμια να πέφτουν πάνω σε κατοικίες, την ώρα που άνθρωποι τρέχουν να σωθούν με ένα πυκνό σύννεφο σκόνης να υψώνεται πίσω τους.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την κατολίσθηση.

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, που αναρτήθηκε στο Χ, το οποίο έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς, δείχνει ένα τμήμα πλαγιάς να καταρρέει και να παρασύρει σπίτια και επιχειρήσεις, με συντρίμμια να εκτοξεύονται στον δρόμο αναγκάζοντας διερχόμενα οχήματα και μια μοτοσικλέτα να σταματήσουν.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης