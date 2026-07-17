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Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες
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Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες

Το σχετικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει παραδείγματα «θετικών» και «αρνητικών» λήψεων - Περιορισμοί σε 13 συγκεκριμένες γωνίες λήψης που χρησιμοποιούνταν

Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες
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Στην υιοθέτηση νέων κανόνων για την τηλεοπτική κάλυψη των γυναικείων αθλημάτων προχώρησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, θέτοντας περιορισμούς σε 13 συγκεκριμένες γωνίες λήψης που χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια αγωνισμάτων γυναικών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή της σεξουαλικοποίησης των αθλητριών και η προώθηση μιας πιο σεβαστής και ισορροπημένης παρουσίασης του γυναικείου αθλητισμού.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές δημοσιεύθηκαν με τον τίτλο «Ανεβάζοντας τον Πήχη: Οδηγίες για σεβαστή κάλυψη των γυναικείων αθλημάτων από τα μέσα ενημέρωσης» και περιγράφουν πρακτικές που, σύμφωνα με τους συντάκτες τους, ενδέχεται να οδηγούν άθελά τους σε προβολή των αθλητριών με τρόπο που δίνει έμφαση στο σώμα τους και όχι στην αθλητική τους επίδοση.

Το σχετικό εγχειρίδιο περιλαμβάνει παραδείγματα «θετικών» και «αρνητικών» λήψεων. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται εικόνες γυναικών που είναι σκυμμένες προς την κάμερα, πλάνα από πολύ χαμηλή γωνία, καθώς και κοντινά πλάνα που εστιάζουν σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της EBU Sport, Γκλεν Κίλεϊν, σχολιάζοντας τις οδηγίες, ανέφερε ότι «Η σεξουαλικοποίηση των αθλητριών μέσω επιλεκτικών γωνιών λήψης και επιλογών επεξεργασίας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία σε πολλές αθλητικές μεταδόσεις».

Όπως πρόσθεσε, «Οι παρατεταμένες λήψεις σε σώματα, οι κάμερες χαμηλής γωνίας που καταγράφουν αποκαλυπτικές εικόνες και οι υπερβολικές επαναλήψεις σε αργή κίνηση που δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνικό ή αφηγηματικό σκοπό είναι μερικά από τα προβλήματα που παρατηρούνται στην κάλυψη των αγώνων γυναικείου στίβου από τα μέσα ενημέρωσης σήμερα».

Παραδείγματα ακατάλληλων λήψεων που επισημάνθηκαν από την EBU:

Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες
Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες
Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες


Σύμφωνα με το κείμενο των οδηγιών, στα αγωνίσματα του άλματος σε ύψος, του επί κοντώ, των οριζόντιων αλμάτων αλλά και των δρόμων ταχύτητας, είναι εφικτό να αποφεύγονται οι προβληματικές γωνίες λήψης χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της μετάδοσης ή η παρουσίαση της αγωνιστικής δράσης.

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Για παράδειγμα, στο άλμα επί κοντώ προτείνονται πλάνα που αναδεικνύουν τα τελευταία έξι βήματα της φόρας, την ταχύτητα του διασκελισμού και τη θέση της αθλήτριας τη στιγμή της απογείωσης, δίνοντας έμφαση στην τεχνική εκτέλεση της προσπάθειας.

Παραδείγματα κατάλληλων λήψεων:
Οι 13 γωνίες λήψης που απαγορεύτηκαν από EBU και Ομοσπονδία Στίβου για να μη σεξουαλικοποιούνται οι αθλήτριες

Θέση στο ζήτημα πήρε και η Σέρβα πρωταθλήτρια του μήκους Ιβάνα Σπάνοβιτς, η οποία υποστήριξε ότι ορισμένες τηλεοπτικές πρακτικές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τους αθλητές ακόμη και σε ψυχολογικό επίπεδο.

«Ορισμένες γωνίες λήψης, σε συνδυασμό με τα στερεότυπα των φύλων, όχι μόνο προκαλούν δυσφορία στους αθλητές αλλά και περισπασμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα», εξήγησε, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να έχουν «σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των αθλητών».
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