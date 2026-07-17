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Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου, βίντεο
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Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου, βίντεο

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά  - Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρό του

Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου, βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

Δείτε βίντεο


«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.
3 ΣΧΟΛΙΑ

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