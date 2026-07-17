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Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου, βίντεο
Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου, βίντεο
Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά - Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρό του
Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.
Δείτε βίντεο
Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.
Δείτε βίντεο
«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.
One civilian killed, police officer and suspect wounded in Aalborg (Denmark) shooting— Orla Joelsen (@OJoelsen) July 17, 2026
A civilian was killed and both a police officer and the suspected gunman were wounded in a shooting in the Virkelyst area of Nørresundby, Aalborg, on Friday afternoon.
Police were initially… pic.twitter.com/mqRUQbPcWW
Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.
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