Καρδίτσα - Άλμπα Βερολίνου 71-76: Πέμπτη ήττα για τους Θεσσαλούς στο BCL
Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρέμεινε ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα
Η Καρδίτσα ηττήθηκε με 76-71 από την Άλμπα Βερολίνου στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 5η αγωνιστική του 10ου ομίλου του Basketball Champions League, γνωρίζοντας την πέμπτη ήττα της στη φάση των «16».
Η ελληνική ομάδα, η οποία έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, παρέμεινε ανταγωνιστική για τρία δεκάλεπτα, ωστόσο στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι πήραν τον έλεγχο και δεν κοίταξαν πίσω...
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο ημίχρονο (40-35) και διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου (58-54). Ωστόσο, στην τέταρτη περίοδο η Άλμπα «έτρεξε» σερί 10-0, ανέτρεψε την κατάσταση και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 76-71.
Κορυφαίοι για την Καρδίτσα ήταν οι Μπράντον Τζέφερσον με 13 πόντους και 5 ασίστ και Ντέιμιαν Τζέφερσον με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά της Άλμπα (ρεκόρ 4-1) ξεχώρισαν οι Σαμ Γκρισέλ (12 πόντοι) και Τζάστιν Μπιν (9 πόντοι).
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 40-35, 58-54, 71-76.
