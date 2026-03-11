Σκορ και θέαμα από Μπάγερν (6-1 την Αταλάντα), Ατλέτικο (5-2 την Τότεναμ), η Μπαρτσελόνα 1-1 στις καθυστερήσεις στο Νιούκαστλ, δείτε τα 17 γκολ

Ποδοσφαιρικές παραστάσεις από τους Βαυαρούς και τους «κολτσονέρος» που ετοιμάζονται για την προημιτελική φάση του Champions League - Τυχεροί οι Καταλανοί, ενώ η Γαλατά λύγισε με 1-0 τη Λίβερπουλ