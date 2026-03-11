Σκορ και θέαμα από Μπάγερν (6-1 την Αταλάντα), Ατλέτικο (5-2 την Τότεναμ), η Μπαρτσελόνα 1-1 στις καθυστερήσεις στο Νιούκαστλ, δείτε τα 17 γκολ
Σκορ και θέαμα από Μπάγερν (6-1 την Αταλάντα), Ατλέτικο (5-2 την Τότεναμ), η Μπαρτσελόνα 1-1 στις καθυστερήσεις στο Νιούκαστλ, δείτε τα 17 γκολ
Ποδοσφαιρικές παραστάσεις από τους Βαυαρούς και τους «κολτσονέρος» που ετοιμάζονται για την προημιτελική φάση του Champions League - Τυχεροί οι Καταλανοί, ενώ η Γαλατά λύγισε με 1-0 τη Λίβερπουλ
Οι τέσσερις πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 του Champions League ήταν κάτι παραπάνω από χορταστικοί καθώς τα 17 γκολ που σημειώθηκαν (4.25 μέσο όρο) και το θέαμα που προσέφεραν οι ομάδες ήταν απολαυστικό.
Μια θέση στην 8άδα έχει κλείσει ήδη η Μπάγερν που έκανε... παρέλαση στο Μπέργκαμο επικρατώντας με 6-1 της Αταλάντα, ενώ κάτι ανάλογο ισχύει για την Ατλέτικο Μαδρίτης που απείλησε την Τότεναμ με ιστορικό διασυρμό, αλλά αρκέστηκε στη νίκη με 5-2.
Αντιθέτως όλα είναι ανοικτά στο Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ μετά το 1-0 των Τούρκων στην Πόλη, με τη Μπαρτσελόνα να έχει ένα μικρό προβάδισμα με το (άδικο για την εικόνα της εξαιρετικής Νιούκαστλ) 1-1 στην Αγγλία.
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2
Στο γήπεδο όπου το 2019 γνώρισε την ήττα από τη Λίβερπουλ (μ' ένα ανύπαρκτο πέναλτι στο 2' και ένα γκολ στο 89') στον τελικό του Champions League, η Τότεναμ κινδύνευσε μ' έναν ιστορικό διασυρμό, αλλά έφυγε με μια απλά βαριά ήττα, με το τελικό 5-2 να καθιστά την Ατλέτικο Μαδρίτης ακλόνητο φαβορί για να περάσει στους 8!
Ο μαθητευόμενος μάγος, Ιγκορ Τούντορ, που παριστάνει τον προπονητή της Τότεναμ, αποφάσισε να παρατάξει την ομάδα του με 3-4-4 και να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια τον 22χρονο Τσέχο Άντονι Κίνσκι, ο οποίος δεν είχε παίξει βασικός από τον Οκτώβριο του 2025 και έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που έγινε αλλαγή πριν το 20' σε αγώνα του CL χωρίς να έχει... τραυματιστεί.
Η Ατλέτικο μυρίστηκε αίμα, τα λαγωνικά του Σιμεόνε ξεχύθηκαν και στο 22' το σκορ ήταν 4-0 με τον Κίνσκι από το 17' να έχει φύγει για τα αποδυτήρια (στη θέση του ο Βικάριο) έχοντας κάνει δώρο το πρώτο και το τρίτο γκολ, ενώ το δεύτερο ήταν μια ευγενική προσφορά του Φαν Ντε Φέεν...
Στο 6' ο Κίνσκι γλίστρησε χωρίς πίεση, έχασε τη μπάλα και ο Γιορέντε έκανε το 1-0, στο 14' ο Φαν Ντε Φέεν γλίστρησε και ο Γκριεζμάν βγήκε στο τετ διαμορφώνοντας το 2-0, ενώ στο 16' ο Κίνσκι προσπάθησε να διώξει με το αριστερό και έδωσε ασίστ στον Άλβαρεζ για το 3-0. Ο εφιάλτης ολοκληρώθηκε στο 22' όταν ο Βικάριο απεσόβησε το αυτογκόλ του Σαρ, όμως ο Λε Νορμάντ από κοντά πέτυχε το 4-0.
Οι Σπερς βρήκαν λίγο οξυγόνο όταν στο 26' ο Πέδρο Πόρο μείωσε σε 4-1, με την εικόνα τους να παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση για να φτάσουμε στο 55'. Η Τότεναμ κέρδισε φάουλ, ο Όμπλακ έκανε εκπληκτική επέμβαση στην κεφαλιά του Ρισάρλισον και από την απόκρουση του η Ατλέτικο βγήκε στην κόντρα με το μαγικό τακουνάκι του Γκριεζμάν να είναι μισό γκολ για τον Άλβαρεζ που ανενόχλητος έφτασε απέναντι από τον Βικάριο για το 5-1.
Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6
Στον ενδιάμεσο γύρο η Αταλάντα κατάφερε να πετύχει μια επική ανατροπή (είχε χάσει με 2-0 στο Ντόρτμουντ) αφήνοντας εκτός συνέχειας τη δεύτερη, κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα της Bundesliga.
Ωστόσο κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου οι μπεργκαμάσκι προσγειώθηκαν ανώμαλα στην σκληρή πραγματικότητα με τους Βαυαρούς να αποδεικνύουν γιατί είναι η κορυφαία εκπρόσωπος του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Οι Βαυαροί χρειάστηκαν χρειάστηκαν 13 λεπτά για να μετατρέψουν σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς του Μονάχου.
Μόλις στο 12' ο Στάνισιτς άνοιξε το σκορ, για να ακολουθήσει το διπλό χτύπημα με Ολίσε (22'), Γκνάμπρι (25'). Κάπου εκεί οι οπαδοί της Αταλάντα κάθισαν στις θέσεις τους και απόλαυσαν το ποδοσφαιρικό σεμινάριο των παικτών ου Βινσέν Κομπανί.
Απλά στο δεύτερο ημίχρονο χρειάστηκαν 15 λεπτά για να ολοκληρώσουν το θριαμβευτικό τους πέρασμα από το Μπέργκαμο...
Στο 52' ο Τζάκσον, στο 64' ο Ολίσε και στο 67' ο Μουσιάλα διαμόρφωσαν το 0-6, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι, αρκετές κλασικές ευκαιρίες πριν ο Πάσαλιτς στο 90'+3' πετύχει το γκολ της τιμής.
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1
Ήταν το ματς που όλοι περίμεναν ότι θα είχε πολλά γκολ από νωρίς, αλλά με τη Μπαρτσελόνα να είναι σκιά του καλού της εαυτού και τη Νιούκαστλ να μην μπορεί να μετουσιώσει σε γκολ την καλή της εμφάνιση, όλα έγιναν στο φινάλε με τους γηπεδούχους να δέχονται το σοκ της ισοφάρισης στα... χασομέρια των καθυστερήσεων.
Οι «καρακάξες» μπήκαν στο γήπεδο με το μαχαίρι στα δόντια, πίεσαν ασφυκτικά στο πρώτο τέταρτο έχασαν δύο τεράστιες ευκαιρίες με Τονάλι, Ελάνγκα κι άλλη μία στο 25'.
Η Μπαρτσελόνα δεν έβρισκε αντίδοτο στα τρεξίματα των Άγγλων, απείλησε μια φορά με τον Λεβαντόφσκι στα μισά του Β' ημιχρόνου, με τους Άγγλους να κυριαρχούν, να έχουν δοκάρι και να φτάνουμε στο 86'.
Η εξαιρετική συνεργασία και η σέντρα στην περιοχή, βρήκε μόνο του τον Μπαρνς, ο οποίος με πλασέ στην κίνηση νίκησε τον ανίκητο έως εκείνο το λεπτό Γιοάν Γκαρθία για το 1-0.
Κι ενώ η Νιούκαστλ ήταν αυτή που έψαξε το δεύτερο γκολ, τελικά ήρθε η ισοφάριση από το πουθενά. Ο Όλμο ελίχθηκε στην περιοχή, έκανε την προσποίηση με τον Τιαό να τον βρίσκει στο πόδι και στο 90'+6' ο Γιαμάλ ευστόχησε στο πέναλτι διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0
Πέντε μήνες μετά το... συναπάντημα τους για τη 2η αγωνιστική της League Phase, όπου η Γαλατά είχε νικήσει με 1-0 (16' πεν. Όσιμεν), οι πρωταθλητές Τουρκίας νίκησαν ξανά με το ίδιο σκορ τους πρωταθλητές Αγγλίας και απέκτησαν ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στους 8 του Champions League.
Παρόλο που η Λίβερπουλ ξεκίνησε εντυπωσιακά και στα πρώτα έξι λεπτά ήταν εγκατεστημένη στην περιοχή των Τούρκων, στο 7' στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων ήρθε το 1-0 με τον Λεμινά να σκοράρει μετά την κεφαλιά - ασίστ του Όσιμεν.
Από εκείνο το σημείο ο αγώνας ήταν... ροκ με τη μπάλα να ανεβοκατεβαίνει με τρομερή ταχύτητα στις δύο περιοχές, αλλά τα δύο γκολ που μπήκαν (62' Όσιμεν, 75' Φαν Ντάικ) ακυρώθηκαν μέσω VAR, με τους δύο γκολκίπερ να έχουν πολλές καλές επεμβάσεις, αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.
