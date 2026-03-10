Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Το κορεό των οπαδών της Γαλατά για τη ζωή και τη μητέρα του Οσιμέν: Δάκρυσε ο Νιγηριανός, δείτε βίντεο
Ο Νιγηριανός έχει χάσει τη μητέρα του όταν ήταν μόλις τριών ετών, αναφέροντας πολλές φορές ότι της είχε μεγάλη αδυναμία
Η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται τη Λίβερπουλ για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι όπως πάντα εντυπωσιακή.
Όμως κάτι που ξεχώρισε ήταν το κορεό που έφτιαξαν οι οπαδοί των Τούρκων προς τιμήν του μεγάλου σταρ της ομάδας τους, Βίκτορ Οσιμέν.
Συγκεκριμένα το κορεό απεικόνιζε εκείνον ως παιδί με τη φανέλα της εθνικής Νιγηρίας ξυπόλυτο με τα παπούτσι στο χέρι του, ενώ δίπλα του δέσποζε η φιγούρα του Βίκτορ με τη φανέλα της Γαλατά και το δικό του παιδί στην αγκαλιά.
Όλο το σκηνικό παρακολουθούσε η μαμά του Οσιμέν από τον ουρανό, η οποία έχει φύγει από τη ζωή όταν ο Βίκτορ ήταν τριών ετών.
Έχει δηλώσει ότι έχει μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του και για αυτό το λόγο είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του.
Μάλιστα την ώρα που σηκώθηκε το κορεό ο Οσιμέν πιάστηκε από τις κάμερες να δακρύζει.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
🚨| Victor Osimhen couldn’t hold back the emotions after seeing the TIFO. 🥲❤️💛pic.twitter.com/ycbDWc16kt— FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) March 10, 2026
