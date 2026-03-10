ΠΑΟΚ: Με Τρινκιέρι η τελευταία προπόνηση πριν τον πρώτο προημιτελικό με το Περιστέρι
ΠΑΟΚ: Με Τρινκιέρι η τελευταία προπόνηση πριν τον πρώτο προημιτελικό με το Περιστέρι
Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ του πρώτου προημιτελικού του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι (11/3, 18:00) και η τελευταία προπόνηση των ασπρόμαυρων έγινε υπό το βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μπορεί να ανακοινώθηκε και να παρουσιάστηκε επίσημα από τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Ιταλός θα αναλάβει τους ασπρόμαυρους από το καλοκαίρι με τον Παντελή Μπούτσκο να έχει την ευθύνη της ομάδας ως το τέλος της σεζόν και φυσικά στον αυριανό πρώτο αγώνα για τους 8 του FIBA Europe Cup που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.
Παρόλα αυτά ο Ιταλός τεχνικός βρέθηκε σήμερα στην PAOK Sports Arena παρακολουθώντας την τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου και φυσικά αύριο θα είναι στις εξέδρες, απολαμβάνοντας για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα ενός εντός έδρας αγώνα της νέας του ομάδας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι ασπρόμαυροι είναι πλήρεις με τον κ. Μπούτσκο να τονίζει από την πλευρά του:
«Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συνέχισε:
Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».
Παρόλα αυτά ο Ιταλός τεχνικός βρέθηκε σήμερα στην PAOK Sports Arena παρακολουθώντας την τελευταία προπόνηση του Δικεφάλου και φυσικά αύριο θα είναι στις εξέδρες, απολαμβάνοντας για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα ενός εντός έδρας αγώνα της νέας του ομάδας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι ασπρόμαυροι είναι πλήρεις με τον κ. Μπούτσκο να τονίζει από την πλευρά του:
«Έχουμε μεγάλη επιθυμία και ενθουσιασμό για να ξεκινήσουμε τη σειρά των αγώνων μας με το Περιστέρι για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και το κίνητρο είναι ακόμη μεγαλύτερο, για την πρόκριση στα ημιτελικά. Είναι μία σειρά δύο αγώνων, οπότε κάθε κατοχή είναι σημαντική. Πρέπει να εμφανιστούμε με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο και πνευματικά έτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο βήμα» είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και συνέχισε:
Είναι πολύ σημαντικό που θα έχουμε στο πλευρό μας τον κόσμο μας. Μας δίνει μία πολύ ξεχωριστή ώθηση. Χρειαζόμαστε την ενέργεια που μεταφέρουν από την κερκίδα στο παρκέ. Το Περιστέρι είναι μία ομάδα, με πολύ καλή χημεία, εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση, αξιοσημείωτα αποτελέσματα και δίκαια βρίσκεται στα προημιτελικά. Θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τους εαυτούς μας στα όρια για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Θα χρειαστεί υπομονή και επιμονή στη διάρκεια του αγώνα, τόσο από εμάς, όσο και από τον κόσμο για να πετύχουμε τον στόχο μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα