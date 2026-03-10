ΠΑΟΚ: Με Τρινκιέρι η τελευταία προπόνηση πριν τον πρώτο προημιτελικό με το Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για το τζάμπολ του πρώτου προημιτελικού του FIBA Europe Cup κόντρα στο Περιστέρι (11/3, 18:00) και η τελευταία προπόνηση των ασπρόμαυρων έγινε υπό το βλέμμα του Αντρέα Τρινκιέρι