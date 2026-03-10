Ξανθόπουλος: «Στο PAOK Sports Arena είναι το πρώτο ημίχρονο, αλλά πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι»
Τι δήλωσε ο προπονητής του Περιστερίου πριν το πρώτο προημιτελικό του FIBA Europe Cup με
Η ώρα για τον πρώτο «εμφύλιο» στους 8 του FIBA Europe Cup έφτασε με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το απόγευμα της Τετάρτης (11/3, 18:00) το Περιστέρι.
Η αθηναϊκή ομάδα ταξίδεψε ήδη για τη Θεσσαλονίκη με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να μην αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και τον νεαρό τεχνικό να σημειώνει στις δηλώσεις του:
«Την Τετάρτη είναι ο πρώτος αγώνας απέναντι στον ΠΑΟΚ για να προκριθούμε στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Έχουμε πει και με τους παίκτες ότι στην ουσία είναι ένας αγώνας, την Τετάρτη που είναι το πρώτο ημίχρονο και ένας την επόμενη Τετάρτη που είναι το δεύτερο ημίχρονο στην έδρα μας. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι γιατί πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, σε μια πολύ δύσκολη έδρα και για να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στο αμυντικό ριμπάουντ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι εξαιρετική ομάδα στο να πηγαίνει στο επιθετικό ριμπάουντ. Να βάλουμε τα κορμιά μας όπως έχουμε πει, καθώς είναι κάτι που αποτελεί την ταυτότητα της ομάδας μας στην άμυνα, να πάρουμε τα ριμπάουντ και να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό».
Ο προπονητής του Περιστερίου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο της ομάδας: «Ξέρουμε ότι ο κόσμος του Περιστερίου δεν θα είναι δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τους νιώθουμε κοντά μας. Περιμένω να τους έχουμε την επόμενη εβδομάδα στη ρεβάνς δίπλα μας στο Περιστέρι και μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup»
