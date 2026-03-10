Κύπελλο Αγγλίας: Η Γουέστ Χαμ στους «8» με ήρωα τον Μαυροπάνο, 5-3 στα πέναλτι την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Κύπελλο Αγγλίας Γουέστ Χαμ Ντίνος Μαυροπάνος

Κύπελλο Αγγλίας: Η Γουέστ Χαμ στους «8» με ήρωα τον Μαυροπάνο, 5-3 στα πέναλτι την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ

Τα «σφυριά» απόκλεισαν τις «μέλισσες» στη ρώσικη ρουλέτα  (2-2 κανονική διάρκεια και παράταση), με τον Έλληνα αμυντικό να ευστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι - Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Κύπελλο Αγγλίας: Η Γουέστ Χαμ στους «8» με ήρωα τον Μαυροπάνο, 5-3 στα πέναλτι την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Γουέστ Χαμ συμπλήρωσε το «παζλ» της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας, καθώς «λύγισε» την Μπρέντφορντ με 5-3 στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση) με τον Ντίνο Μαυροπάνο να ευστοχεί στο 5ο και καθοριστικό χτύπημα των «σφυριών» και να χαρίζει στην ομάδα του την πρόκριση στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης.



Με δύο γκολ του Μπόουεν στο 19' και 34' (πέναλτι), η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην Μπρέντφορντ, όμως οι «μέλισσες» είχαν ισάριθμες «απαντήσεις» από τον Τιάγκο (28', 81' πέναλτι). Στη διαδικασία των πέναλτι οι φιλοξενούμενοι απέτυχαν να σκοράρουν στη δεύτερη εκτέλεσή τους (απέκρουσε ο Αρεολά το χτύπημα του Ουαταρά) κι ο Μαυροπάνος ευστοχώντας στον 5ο και τελευταίο χτύπημα έστειλε τη Γουέστ Χαμ στους «8».

Τα «σφυριά», μάλιστα, γνώριζαν από νωρίς την αντίπαλό τους σε περίπτωση πρόκρισης κι αυτή θα είναι η Λιντς. Μάλιστα, ο αγώνας της φάσης των «8» θα διεξαχθεί και πάλι στο Λονδίνο, όπως κι ο σημερινός με τις «μέλισσες» κι ως εκ τούτου η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στα ημιτελικά.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της φάσης των «16» στο FA Cup έχουν ως εξής:

Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2
Κλείσιμο
Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.αγ. 2-2)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0
Λιντς-Νόριτς 3-0
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 5-3 πέν. (κ.αγ. και παρ. 2-2)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:

Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
Πορτ Βέιλ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ - Λιντς

*Οι τέσσερις προημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης