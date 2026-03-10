Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Κύπελλο Αγγλίας: Η Γουέστ Χαμ στους «8» με ήρωα τον Μαυροπάνο, 5-3 στα πέναλτι την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ
Τα «σφυριά» απόκλεισαν τις «μέλισσες» στη ρώσικη ρουλέτα (2-2 κανονική διάρκεια και παράταση), με τον Έλληνα αμυντικό να ευστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι - Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Η Γουέστ Χαμ συμπλήρωσε το «παζλ» της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Αγγλίας, καθώς «λύγισε» την Μπρέντφορντ με 5-3 στα πέναλτι (2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση) με τον Ντίνο Μαυροπάνο να ευστοχεί στο 5ο και καθοριστικό χτύπημα των «σφυριών» και να χαρίζει στην ομάδα του την πρόκριση στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης.
Με δύο γκολ του Μπόουεν στο 19' και 34' (πέναλτι), η Γουέστ Χαμ προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην Μπρέντφορντ, όμως οι «μέλισσες» είχαν ισάριθμες «απαντήσεις» από τον Τιάγκο (28', 81' πέναλτι). Στη διαδικασία των πέναλτι οι φιλοξενούμενοι απέτυχαν να σκοράρουν στη δεύτερη εκτέλεσή τους (απέκρουσε ο Αρεολά το χτύπημα του Ουαταρά) κι ο Μαυροπάνος ευστοχώντας στον 5ο και τελευταίο χτύπημα έστειλε τη Γουέστ Χαμ στους «8».
Τα «σφυριά», μάλιστα, γνώριζαν από νωρίς την αντίπαλό τους σε περίπτωση πρόκρισης κι αυτή θα είναι η Λιντς. Μάλιστα, ο αγώνας της φάσης των «8» θα διεξαχθεί και πάλι στο Λονδίνο, όπως κι ο σημερινός με τις «μέλισσες» κι ως εκ τούτου η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στα ημιτελικά.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της φάσης των «16» στο FA Cup έχουν ως εξής:
Γουλβς-Λίβερπουλ 1-3
Μάνσφιλντ-Άρσεναλ 1-2
Ρέξαμ-Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.αγ. 2-2)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-3
Φούλαμ-Σαουθάμπτον 0-1
Πορτ Βέιλ-Σάντερλαντ 1-0
Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:
Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ
Σαουθάμπτον - Άρσεναλ
Πορτ Βέιλ - Τσέλσι
Γουέστ Χαμ - Λιντς
*Οι τέσσερις προημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου
