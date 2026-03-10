Κύπελλο Αγγλίας: Η Γουέστ Χαμ στους «8» με ήρωα τον Μαυροπάνο, 5-3 στα πέναλτι την Μπρέντφορντ, δείτε τα γκολ

Τα «σφυριά» απόκλεισαν τις «μέλισσες» στη ρώσικη ρουλέτα (2-2 κανονική διάρκεια και παράταση), με τον Έλληνα αμυντικό να ευστοχεί στο καθοριστικό πέναλτι - Τα ζευγάρια των προημιτελικών