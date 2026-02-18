Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ ο Κέλι της Γιουβέντους: «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο»
Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ ο Κέλι της Γιουβέντους: «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο»

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους απάντησε μέσω social media

Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ ο Κέλι της Γιουβέντους: «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο»
Δεν είναι μόνο ο Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπενφίκα αλλά και ο Λόιντ Κέλι της Γιουβέντους. 

Ο Άγγλος αμυντικός έπαιξε στο παιχνίδι του Champions League στην Πόλη εκεί όπου η Γιουβέντους ηττήθηκε από την Γαλατάσαραϊ. 

Αμέσως μετά όπως κατήγγειλε δέχτηκε επίθεση στα social media από οπαδό της ομάδας της Τουρκίας ο οποίος του έγραψε :«Γύρνα στο ζωολογικό κήπο».

Ο παίκτης ανέβασε το σχόλιο στα social media και απάντησε: «Οι κριτικές είναι μέρος της ζωής και του αθλητισμού, και τις έχω πάντα δεχτεί. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Αλλά αυτό δεν θα το δεχτώ. Τα λόγια και οι πράξεις έχουν σημασία και συνέπειες».

Θέση για το συμβάν πήρε και η Γιουβέντους η οποία ανέφερε στα social media της:  «Το ρατσιστικό μίσος δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο – στο γήπεδο, στις εξέδρες ή στο διαδίκτυο. Ο σύλλογος απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και εργάζεται για ένα ασφαλέστερο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, για καλύτερο παιχνίδι για φιλάθλους και παίκτες. Ποτέ ξανά».


