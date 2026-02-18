Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ ο Κέλι της Γιουβέντους: «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο»
Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους απάντησε μέσω social media
Δεν είναι μόνο ο Βινίσιους που έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης στο παιχνίδι του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπενφίκα αλλά και ο Λόιντ Κέλι της Γιουβέντους.
Ο Άγγλος αμυντικός έπαιξε στο παιχνίδι του Champions League στην Πόλη εκεί όπου η Γιουβέντους ηττήθηκε από την Γαλατάσαραϊ.
Αμέσως μετά όπως κατήγγειλε δέχτηκε επίθεση στα social media από οπαδό της ομάδας της Τουρκίας ο οποίος του έγραψε :«Γύρνα στο ζωολογικό κήπο».
Ο παίκτης ανέβασε το σχόλιο στα social media και απάντησε: «Οι κριτικές είναι μέρος της ζωής και του αθλητισμού, και τις έχω πάντα δεχτεί. Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Αλλά αυτό δεν θα το δεχτώ. Τα λόγια και οι πράξεις έχουν σημασία και συνέπειες».
Θέση για το συμβάν πήρε και η Γιουβέντους η οποία ανέφερε στα social media της: «Το ρατσιστικό μίσος δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο – στο γήπεδο, στις εξέδρες ή στο διαδίκτυο. Ο σύλλογος απορρίπτει κάθε μορφή ρατσισμού και εργάζεται για ένα ασφαλέστερο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, για καλύτερο παιχνίδι για φιλάθλους και παίκτες. Ποτέ ξανά».
Lloyd Kelly, ırkçı saldırılara maruz kaldığını açıkladı.— De Marke Sports (@demarkesports) February 18, 2026
"Eleştiriler hayat boyunca ve sporda her zaman gelir ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkesin kendi görüşünü ifade etme hakkı vardır ama bunu kabul etmeyeceğim. Sözlerin ve davranışların anlamı vardır ve ayrıca… pic.twitter.com/v65tQOQ3W5
