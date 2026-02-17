Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
La Liga: Η Τζιρόνα νίκησε 2-1 την Μπαρτσελόνα και έστειλε στην κορυφή τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ
La Liga: Η Τζιρόνα νίκησε 2-1 την Μπαρτσελόνα και έστειλε στην κορυφή τη Ρεάλ, δείτε τα γκολ
Ανατροπή στο φινάλε, έντονες διαμαρτυρίες για το νικητήριο γκολ – Στο +2 οι Μαδριλένοι μετά από 24 αγωνιστικές στη La Liga
Ήττα σοκ, αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα, γνώρισε η Μπαρτσελόνα από την Τζιρόνα με 2-1 και, πλέον, η Ρεάλ Μαδρίτης απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στη LaLiga μετά από 24 αγωνιστικές με +2 από την «αιώνια» αντίπαλό της.
Ενα ματς που η «Μπαρτσα» θα μπορούσε να το είχε «καθαρίσει» από το πρώτο 45λεπτο, όταν έχασε σωρεία ευκαιριών, με δύο δοκάρια, το δεύτερο μάλιστα μετά την εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Μπορεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ να προηγήθηκε στο 59' με τον Κουμπαρσί, ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν δείξει από πολύ νωρλίς τις διαθέσεις τους χάνοντας κλασικές ευκαιρίες πριν το εις βάρος του γκολ.
Ισοφάρισαν γρήγορα με τον Λεμάρ (62') και στο 87' έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπελτράν, με ένα τέρμα που δεν θα έπρεπε να μετρήσει καθώς είχε προηγηθεί πεντακάθαρο φάουλ στον Κουντέ. Παράβαση που δεν είδε ούτε ο διαιτητής, ούτε το VAR!
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρόκα στο 90'+9 για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ελτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' πέν. Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)
Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42΄ Σόου - 60΄ Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους - 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)
Ενα ματς που η «Μπαρτσα» θα μπορούσε να το είχε «καθαρίσει» από το πρώτο 45λεπτο, όταν έχασε σωρεία ευκαιριών, με δύο δοκάρια, το δεύτερο μάλιστα μετά την εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, τα πάντα άλλαξαν. Μπορεί η ομάδα του Χάνσι Φλικ να προηγήθηκε στο 59' με τον Κουμπαρσί, ωστόσο, οι γηπεδούχοι είχαν δείξει από πολύ νωρλίς τις διαθέσεις τους χάνοντας κλασικές ευκαιρίες πριν το εις βάρος του γκολ.
Ισοφάρισαν γρήγορα με τον Λεμάρ (62') και στο 87' έφεραν τα πάνω κάτω με τον Μπελτράν, με ένα τέρμα που δεν θα έπρεπε να μετρήσει καθώς είχε προηγηθεί πεντακάθαρο φάουλ στον Κουντέ. Παράβαση που δεν είδε ούτε ο διαιτητής, ούτε το VAR!
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το ματς με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ρόκα στο 90'+9 για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ελτσε-Οσασούνα 0-0
Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66' Γκαρσία, 86' Ντόλαν - 38' Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)
Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41' πέν. Αραμπάρι, 53' Σατριάνο - 76' Μικαουτάτζε)
Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42΄ Σόου - 60΄ Μαρτίνεθ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους - 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)
Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (30' Τσάιρα - 58' Χαουρεγκιθάρ, 71' πέν. Σανσέτ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (40' Πέρες, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)
Λεβάντε-Βαλένθια 0-2 (64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)
Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2 (66΄ Μουρίτσι - 18΄ Εζαζουλί, 45+2΄ Μπακαμπού)
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1 (62' Λεμάρ, 87' Μπελτράν - 59' Κουμπαρσί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Μπαρτσελόνα 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.
Μπέτις 41
Εσπανιόλ 35
Θέλτα 34
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Αθλέτικ Μπιλμπάο 31
Οσασούνα 30
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29
Σεβίλλη 26
Αλαβές 26
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18 -23αγ.
Οβιέδο 16 -23αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (40' Πέρες, 45' Βαλεντίν, 76' Μεντί)
Λεβάντε-Βαλένθια 0-2 (64' Ραμαζάνι, 84' Σαντίκ)
Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2 (66΄ Μουρίτσι - 18΄ Εζαζουλί, 45+2΄ Μπακαμπού)
Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 2-1 (62' Λεμάρ, 87' Μπελτράν - 59' Κουμπαρσί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Μπαρτσελόνα 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.
Μπέτις 41
Εσπανιόλ 35
Θέλτα 34
Ρεάλ Σοσιεδάδ 31
Αθλέτικ Μπιλμπάο 31
Οσασούνα 30
Χετάφε 29
Τζιρόνα 29
Σεβίλλη 26
Αλαβές 26
Βαλένθια 26
Έλτσε 25
Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 18 -23αγ.
Οβιέδο 16 -23αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα