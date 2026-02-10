Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο προπονητής που είναι υπεύθυνος για 16 αθλητές από 13 χώρες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη B E N O I T R I C H A U D (@benoitrichaud)

Η φήμη του Ρισό μόνο τυχαία δεν είναι. Ως αθλητής είχε κατακτήσει το γαλλικό πρωτάθλημα εφήβων το 2005-06, ενώ αργότερα ανέβηκε στο βάθρο και σε επίπεδο ανδρών. Ωστόσο, ως προπονητής και χορογράφος γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία: το 2024 αναδείχθηκε Καλύτερος Χορογράφος Καλλιτεχνικού Πατινάζ στα βραβεία ISU, ενώ ήταν υποψήφιος και το 2025.Στον τελικό ανδρών της Κυριακής, δύο από τους πέντε φιναλίστ προπονούνταν από τον ίδιο – ένδειξη του πόσο ψηλά εκτιμάται στον χώρο. Στο καλλιτεχνικό πατινάζ, άλλωστε, οι κανονισμοί επιτρέπουν στους προπονητές να εργάζονται με αθλητές από διαφορετικά κράτη, ακόμη κι αν αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Και ο Μπενουά Ρισό αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026.