Βάργκα: «Η ΑΕΚ μπορεί τον τίτλο, έβραζε το γήπεδο και αυτό το πρώτο γκολ το περίμενα»

Ο Μπάρναμπας Βάργκα μίλησε στην Ουγγαρία μετά το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε στους στόχους που έχει, αλλά και στις πρώτες του εντυπώσεις