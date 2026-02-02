Νέος σοβαρός τραυματισμός του Τερ Στέγκεν λίγες μέρες μετά τον δανεισμό του

Νέος τραυματισμός για τον Τερ Στέγκεν.
Ο Γερμανός τερματοφύλακας -σύμφωνα με δημοσίευμα του Jijantes- υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο -στον εκτός έδρας αγώνα της Τζιρόνα
(ήττα 1-0) με την Οβιέδο- και ενδέχεται να έχει τραυματισμό στον τένοντα, κάτι που θα απαιτούσε χειρουργική επέμβαση το συντομότερο δυνατό.
Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, σημειώνοντας, ότι αρχικές εξετάσεις δεν είναι αισιόδοξες και μπορεί ακόμη και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.
Ο Τερ Στέγκεν έφτασε στη Τζιρόνα πριν από δύο εβδομάδες δανεικός από την Μπαρτσελόνα
, η οποία καλύπτει το 90% του μισθού του τερματοφύλακα.
Ο δανεισμός του Τερ Στέγκεν στη Τζιρόνα έγινε με μοναδικό σκοπό να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, καθώς στη Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ εμπιστεύεται τον Τζουάν Γκαρσία. Ο έμπειρος πορτιέρο ήθελε ρυθμό για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού στην Εθνική Γερμανίας για το επερχόμενο Μουντιάλ του καλοκαιριού, ένας στόχος που πλέον μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιος.
Ο προπονητής της Τζιρόνα, Μίτσελ, είχε δώσει αμέσως φανέλα βασικού στον Γερμανό, αφήνοντας στον πάγκο τον Γκαζανίγκα. Πλέον, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, η ομάδα μένει χωρίς περιθώρια ελιγμών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις κινήσεις της.