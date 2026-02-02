Νέος σοβαρός τραυματισμός του Τερ Στέγκεν λίγες μέρες μετά τον δανεισμό του
SPORTS
Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν Τζιρόνα Μπαρτσελόνα

Νέος σοβαρός τραυματισμός του Τερ Στέγκεν λίγες μέρες μετά τον δανεισμό του

Πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο για τον Γερμανό γκολκίπερ στην αναμέτρηση με την Οβιέδο – Ορατό το ενδεχόμενο χειρουργείου και η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα

Νέος σοβαρός τραυματισμός του Τερ Στέγκεν λίγες μέρες μετά τον δανεισμό του
Νέος τραυματισμός για τον Τερ Στέγκεν. Ο Γερμανός τερματοφύλακας -σύμφωνα με δημοσίευμα του Jijantes- υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο -στον εκτός έδρας αγώνα της Τζιρόνα (ήττα 1-0) με την Οβιέδο- και ενδέχεται να έχει τραυματισμό στον τένοντα, κάτι που θα απαιτούσε χειρουργική επέμβαση το συντομότερο δυνατό.

Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, σημειώνοντας, ότι αρχικές εξετάσεις δεν είναι αισιόδοξες και μπορεί ακόμη και να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Ο Τερ Στέγκεν έφτασε στη Τζιρόνα πριν από δύο εβδομάδες δανεικός από την Μπαρτσελόνα, η οποία καλύπτει το 90% του μισθού του τερματοφύλακα.

Ο δανεισμός του Τερ Στέγκεν στη Τζιρόνα έγινε με μοναδικό σκοπό να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, καθώς στη Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ εμπιστεύεται τον Τζουάν Γκαρσία. Ο έμπειρος πορτιέρο ήθελε ρυθμό για να διεκδικήσει τη θέση του βασικού στην Εθνική Γερμανίας για το επερχόμενο Μουντιάλ του καλοκαιριού, ένας στόχος που πλέον μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιος.

Ο προπονητής της Τζιρόνα, Μίτσελ, είχε δώσει αμέσως φανέλα βασικού στον Γερμανό, αφήνοντας στον πάγκο τον Γκαζανίγκα. Πλέον, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, η ομάδα μένει χωρίς περιθώρια ελιγμών, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις κινήσεις της.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης