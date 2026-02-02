Νέος σοβαρός τραυματισμός του Τερ Στέγκεν λίγες μέρες μετά τον δανεισμό του

Πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο για τον Γερμανό γκολκίπερ στην αναμέτρηση με την Οβιέδο – Ορατό το ενδεχόμενο χειρουργείου και η επιστροφή στην Μπαρτσελόνα