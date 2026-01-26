Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Θερμή υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τους θριαμβευτές του Βελιγραδίου
Με τα χάλκινα μετάλλια να κοσμούν τα στήθη των διεθνών μας, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση για ακόμη μία σπουδαία επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.
Η υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προερχόμενο από το Βελιγράδι, όπου οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ. Την αποστολή υποδέχθηκαν επίσημα ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, τιμώντας τη νέα διάκριση του ελληνικού πόλο.
Η κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήρθε ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής εμφάνισης στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία. Οι διεθνείς έβγαλαν σπουδαία αντίδραση μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά, επικρατώντας των Ιταλών και ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών