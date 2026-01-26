Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
SPORTS
Εθνική ομάδα πόλο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς

Θερμή υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τους θριαμβευτές του Βελιγραδίου

Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Με τα χάλκινα μετάλλια να κοσμούν τα στήθη των διεθνών μας, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση για ακόμη μία σπουδαία επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.

Η υποδοχή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προερχόμενο από το Βελιγράδι, όπου οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ανήκουν στην παγκόσμια ελίτ. Την αποστολή υποδέχθηκαν επίσημα ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, τιμώντας τη νέα διάκριση του ελληνικού πόλο.

Η κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήρθε ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής εμφάνισης στον μικρό τελικό κόντρα στην Ιταλία. Οι διεθνείς έβγαλαν σπουδαία αντίδραση μετά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά, επικρατώντας των Ιταλών και ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Δείτε φωτογραφίες από την υποδοχή

Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Εθνική πόλο: Επέστρεψαν με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς

Η άφιξη της Εθνικής

Άφιξη της Εθνικής ομάδας
Κλείσιμο

Οι δηλώσεις του αρχηγού, Ντίνου Γενηδουνιά

Ντίνος Γενηδουνιάς

Οι δηλώσεις  του Νίκου Γκίλλα

Νίκος Γκίλλας

Οι δηλώσεις του ΓΓΑ, Γιώργου Μαυρωτά

Γιώργος Μαυρωτάς



Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης