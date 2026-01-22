Νέα πρέσβειρα της Gucci η Αρίνα Σαμπαλένκα: Το εντυπωσιακό promo video
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Τένις Gucci

Η μετοχή της Λευκορωσίδας τενίστριας ανεβαίνει συνεχώς και κερδίζει τον έναν χορηγό μετά τον άλλον

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι τα τελευταία χρόνια η Νο1 τενίστρια στον κόσμο με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή της αξία να έχει εκτοξευτεί. 

Η 27χρονη Λευκορωσίδα που έχει κερδίσει 4 Grand Slam και σε κάθε τουρνουά ξεκινάει ως το μεγάλο φαβορί μόνο από τους αγώνες της και τους τίτλους της στο τένις έχει βγάλει 45 εκατ. δολάρια. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει υπογράψει μια πολύ κερδοφόρα συνεργασία με τη NIKE ενώ πρόσφατα έγινε πρέσβειρα της Emirates! 

Συνεργάζεται επίσης με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην προώθηση του  συμπληρώματος διατροφής IM8 και είναι έτοιμη για νέες προτάσεις. 

Η τελευταία της συνεργασία είναι αυτή με τη Gucci. O ιταλικός οίκος ανακοίνωσε την συνεργασία μ' ένα εντυπωσιακό βίντεο. 

Η κορυφαία παίκτρια του κόσμου φοράει ένα μεταξωτό φόρεμα της συλλογής Gucci Spring / Summer 2026 και τακούνια, κάτι που δεν την εμποδίζει να παίζει τένις! 
