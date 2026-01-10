Ηλιόπουλος σε Βάργκα: «Ήσουν το δώρο μου για την ομάδα, μπες στο γήπεδο και δείξε ποιος είσαι»

Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος.Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές.Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι».