Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Χάρη Δούκα στον Βοτανικό: «Το γήπεδο θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027»







: «Είναι ένα πραγματικό παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ, για να ολοκληρωθεί ένα “στολίδι” στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία».Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε: «Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάϊου του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊου του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο των Παναθηναϊκών. Το έργο είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του «Απόστολος Νικολαϊδης» το έχουμε συζητήσει και με τον δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί ώστε να έχει και στην Αθήνα ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά».