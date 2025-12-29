Πανιώνιος: Ο Νέναντ Μάρκοβιτς διάδοχος του Ηλία Ζούρου στην τεχνική ηγεσία
Ο 57χρονος Βόσνιος τεχνικός διαδέχεται τον Ηλία Ζούρο στον πάγκο των «κυανέρυθρων», επιστρέφοντας σε μια ομάδα που υπηρέτησε ως παίκτης και προπονητής

Επιστρέφει για μία τρίτη θητεία στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου ο Νέναντ Μάρκοβιτς. Ο 57χρονος Βόσνιος τεχνικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου τη σεζόν 2001-02 πριν αγωνιστεί στον Ολυμπιακό (2002-03) θα διαδεχτεί τον Ηλία Ζούρο στην τεχνική ηγεσία των «κυανέρυθρων». Διετέλεσε τεχνικός της ομάδας της Νέας Σμύρνης τη σεζόν 2007-08 και τη σεζόν 2009-10.

Το 2025 ο Νέναντ Μάρκοβιτς εργάστηκε ως προπονητής στην τουρκική Μπούρσασπορ. Στην Ελλάδα διετέλεσε τεχνικός και του ΚΑΟ Δράμας τη σεζόν 2013-14.
