Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο τέλος του ματς και προκλήθηκε... σύρραξη με τους Μπουλς, δείτε βίντεο
Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον Greek Freak μετά το κάρφωμά του στην αντεπίθεση
Ένα κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο ανάμεσα στους Μπουλς και τους Μπακς. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης πήρε την μπάλα και έκανε κάρφωμα... ανεμόμυλο στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που το ματς τελείωνε και τα πάντα είχαν κριθεί, με τους Μπακς να παίρνουν τη νίκη.
Κίνηση που δεν άρεσε στους Μπουλς, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας από τον Αντετοκούνμπο εξηγήσεις, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.
Οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερη έκταση.
Bulls were livid after Giannis' windmill dunk to end the game.— NBA Memes (@NBAMemes) December 28, 2025
Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6
