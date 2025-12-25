Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό παντελόνι «Grinch»
Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό παντελόνι «Grinch»
Τα βλέμματα πάνω του τράβηξε ο Αμερικανός με το παντελόνι που επέλεξε να ταξιδέψει για τον ιταλικό βορά
Όπως ο Τάιλερ ΝτόρσεΪ έχει κλέψει την παράσταση τη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, έτσι και ο «Grinch» το ξωτικό των Χριστουγέννων στην ομώνυμη ταινία έρχεται για να πάρει από όλους το πνεύμα των της μεγάλης γιορτής.
Ο Ολυμπιακός πέταξε για τον ιταλικό βορρά εν όψει 18ης αγωνιστικής (26/12 21:30), έκει όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους κι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με το πιο χριστουγεννιάτικο παντελόνι που θα μπορούσε.
Η συνέχεια στη «Virtus Arena» με στόχο να κλέψει τα Χριστούγεννα της Βίρτους, που μετρά μόλις μία ήττα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός μετρά 3-4 εκτός έδρας και 9-7 συνολικά.
Ο Ολυμπιακός πέταξε για τον ιταλικό βορρά εν όψει 18ης αγωνιστικής (26/12 21:30), έκει όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους κι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με το πιο χριστουγεννιάτικο παντελόνι που θα μπορούσε.
Η συνέχεια στη «Virtus Arena» με στόχο να κλέψει τα Χριστούγεννα της Βίρτους, που μετρά μόλις μία ήττα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός μετρά 3-4 εκτός έδρας και 9-7 συνολικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα