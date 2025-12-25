Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό παντελόνι «Grinch»
Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό παντελόνι «Grinch»

Τα βλέμματα πάνω του τράβηξε ο Αμερικανός με το παντελόνι που επέλεξε να ταξιδέψει για τον ιταλικό βορά

Σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση ο Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το εντυπωσιακό παντελόνι «Grinch»
Όπως ο Τάιλερ ΝτόρσεΪ έχει κλέψει την παράσταση τη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, έτσι και ο «Grinch» το ξωτικό των Χριστουγέννων στην ομώνυμη ταινία έρχεται για να πάρει από όλους το πνεύμα των της μεγάλης γιορτής. 

Ο Ολυμπιακός πέταξε για τον ιταλικό βορρά εν όψει 18ης αγωνιστικής (26/12 21:30), έκει όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους κι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με το πιο χριστουγεννιάτικο παντελόνι που θα μπορούσε.

Η συνέχεια στη «Virtus Arena» με στόχο να κλέψει τα Χριστούγεννα της Βίρτους, που μετρά μόλις μία ήττα εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός μετρά 3-4 εκτός έδρας και 9-7 συνολικά. 

