Ο Χάαλαντ ξεπέρασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε γκολ στην Premier League και το γιόρτασε με μία tomahawk μπριζόλα, δείτε βίντεο
Ο Νορβηγός με τα δύο γκολ του απέναντι στη Γουέστ Χαμ έφτασε τα 104 τέρματα με τη φανέλα τον «Πολιτών» στην Premier League ξεπερνώντας τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι από τους χαρισματικότερους στράικερ στη νεότερη ιστορία της Premier League, οδηγώντας την ομάδα του σε τίτλους και κορυφές. 

Ο ίδιος από το 2022 που πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι έχει πετύχει 104 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει αναδειχθεί 2 φορές πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. 

Στο χθεσινό ματς με τη Γουέστ Χαμ και το 3-0 των «Πολιτών» πέτυχε δύο γκολ, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ είχε πετύχει 103, σε πολύ περισσότερα ματς φυσικά. 

Ο Νορβηγός γιόρτασε το επίτευγμα αυτό με μία τεράστια μπριζόλα tomahawk την οποία καταβρόχθισε στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα. 
Μάλιστα, ανέβασε και βίντεο δείχνοντας να απολαμβάνει πολύ τη στιγμή. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο αφού τον Φεβρουάριο του 2025 έφαγε το ίδιο γεύμα μετά από ένα ματς με την Νιούκαστλ.
