Βαθμολογία UEFA: Σημαντική ώθηση από τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα
Ολυμπιακός Βαθμολογία UEFA Champions League

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League και έδωσε πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σημαντική νίκη στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League. Παράλληλα, χάρισε 400 βαθμούς στην Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA.

Η χώρα μας έφτασε έτσι τους 41.513 βαθμούς, παρέμεινε στην 11η θέση και αύξησε την διαφορά της από την 12η Πολωνία που δεν έχει ομάδα να αγωνίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στις χώρες που βρίσκονται κοντά στην Ελλάδα, μόνο η Τσεχία έχει εκπρόσωπο να αγωνίζεται απόψε. Πρόκειται για την Σλάβια Πράγας που δοκιμάζεται στην έδρα της Τότεναμ.

Και ενώ φυσικά, η Ελλάδα έχει να περιμένει στην τρέχουσα εβδομάδα και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League, αλλά και της ΑΕΚ στο Conference League.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 44.300 ( 4/5)
11. Ελλάδα 41.513 (4/5)
12. Πολωνία 40.375 (4/5)
13. Νορβηγία 38.388 (2/4)
14. Δανία 37.981 (2/4)
15. Ελβετία 33.100 (3/5)

