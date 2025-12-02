«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά τον Μουζακίτη, ετοιμάζει πρόταση 28 εκατ. ευρώ η Ρεάλ» γράφει η Daily Mail

Golden

Web 2025» ο Χρήστος Μουζακίτης απασχολεί έντονα τα διεθνή ΜΜΕ ως προς τον επόμενο σταθμό της καριέρας της.

Μια ημέρα μετά την βράβευσή του στο Τορίνο ως

Η Daily Mail γράφει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά τον μέσο του Ολυμπιακού ο οποίος τραβάει τα βλέμματα όλων με τις εμφανίσεις του στο Champions League και τη Super League.



Το δημοσίευμα αυτό είναι συνέχεια εκείνων σε Αγγλία και Ισπανία που ανέφεραν ότι ο 18χρονος μέσος είναι στο μπλοκάκι του Ρούμπεν Αμορίμ.



Πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα σκάουτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν προ ημερών στο Καραϊσκάκη για να δει τον νεαρό να παίζει κόντρα στη Ρεάλ.



Η Daily Mail αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση 28 εκατ. ευρώ για τον Μουζακίτη ενώ βάζει στο παιχνίδι της Άρσεναλ και την Τσέλσι.



Πάντως το θέμα με την Ρεάλ ξεκίνησε μετά την δήλωση του προπονητή της Τσάμπι Αλόνσο ότι η βασίλισσα θα παρακολουθεί τον άσο του Ολυμπιακού ο οποίος έχει καλά στοιχεία.