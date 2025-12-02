Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά τον Μουζακίτη, ετοιμάζει πρόταση 28 εκατ. ευρώ η Ρεάλ» γράφει η Daily Mail
Για ενδιαφέρον από Ρεάλ, Άρσεναλ και Τσέλσι γράφουν επίσης οι Άγγλοι
Η Daily Mail γράφει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί στενά τον μέσο του Ολυμπιακού ο οποίος τραβάει τα βλέμματα όλων με τις εμφανίσεις του στο Champions League και τη Super League.
Το δημοσίευμα αυτό είναι συνέχεια εκείνων σε Αγγλία και Ισπανία που ανέφεραν ότι ο 18χρονος μέσος είναι στο μπλοκάκι του Ρούμπεν Αμορίμ.
Πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα σκάουτ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν προ ημερών στο Καραϊσκάκη για να δει τον νεαρό να παίζει κόντρα στη Ρεάλ.
Η Daily Mail αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζει πρόταση 28 εκατ. ευρώ για τον Μουζακίτη ενώ βάζει στο παιχνίδι της Άρσεναλ και την Τσέλσι.
Πάντως το θέμα με την Ρεάλ ξεκίνησε μετά την δήλωση του προπονητή της Τσάμπι Αλόνσο ότι η βασίλισσα θα παρακολουθεί τον άσο του Ολυμπιακού ο οποίος έχει καλά στοιχεία.
Man United Confidential: Omar Berrada brings back the staff Christmas party - full details and what it means for club's brighter future, scouts eye up £25m Greek wonderkid and the latest on Harry Maguire and Casemiro's expiring contracts https://t.co/zGXTCmlUst— Daily Mail Sport (@MailSport) December 2, 2025
